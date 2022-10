Rencontres, dédicaces, intrigues... Le 4e festival du polar de Saint-Laurent-du-Var vous attend

D’abord, les traditionnels stands et séances de dédicace avec la présence du parrain de la manifestation Eric Giacometti. Que les fans s’y bousculent: vous pourrez y trouver, en avant-première, son dernier roman, Le Royaume perdu (Ed. JC Lattès).

Ne croyez pas que vous viendrez à la salle Deboulle simplement acheter des bouquins tous plus palpitants les uns que les autres. Non, vous allez devoir vous retrousser les manches. Car ce n’est pas la seule chose que l’on risque de vous demander.

La (vraie) police vous dira tout

Ensuite, vous pourrez assister à des conférences-débats avec les auteurs, soit à "la salle d’audience", soit au "café polar". Il y a aussi plusieurs autres animations qui raviront les curieux, adultes comme enfant. Parmi elles il va falloir trouver l’assassin de ce pauvre majordome: pas facile car les suspects semblent nombreux.

C’est le personnel des bibliothèques et animathèques de Saint-Laurent-du-Var qui vous guidera dans le décor entièrement reconstitué dans l’ambiance 1920 (avec un coup de pouce de la société Au Dépôt).

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir comment travaille (pour de vrai) la police. Commissaire de police, chef de la circonscription Cagnes-Saint-Laurent-du-Var, Aurélie Basquin a emmené une partie de son équipe. "Nous expliquons au public comment se déroule le travail d’enquête et son cheminement à partir de la scène de crime. Ce qu’on lit dans les romans français est assez proche de la réalité sur le plan de la méthodologie. En revanche, cela va beaucoup plus vite dans les livres que sur le terrain!", s’amuse-t-elle. Et pour ceux chez qui la lecture susciterait des vocations, vous trouverez les renseignements utiles si vous songez à une carrière dans les forces de l’ordre.

Le Festival du polar s’achève ce dimanche soir avec, à 17 heures, le concert de Ted & Co Trio.