Récital de Marie-Ange Ngucci, mardi soir, sur un… piano silencieux!

Masqué et... casqué

Pour le concert de ce soir, sera mise en œuvre une nouvelle technique, le "Silent system".



La diffusion ne sera pas faite par haut-parleurs, mais par des casques individuels, dont tous les auditeurs seront munis. Chacun pourra donc écouter dans son coin, indépendamment de son voisin.



Ce système est celui qui a été mis au point par une grande marque de piano pour travailler chez soi son piano en silence, sans déranger ses voisins – et cela tout en ayant le même toucher et la même musicalité que sur un "vrai" clavier.



Sur les touches du piano sont placés des capteurs "à détection continue", sensibles aux moindres mouvements du piano et ses nuances les plus subtiles. Lorsque la fonction « silent system » est activée, les marteaux du piano ne frappent plus les cordes, le piano reste donc muet.



Le pianiste ne peut lui aussi entendre le son que grâce à un casque.



Ce système, destiné à l’origine au seul pianiste pour ses études en appartement, a été étendu à un auditoire entier par une start-up milanaise. C’est elle qui œuvrera ce mardi soir et dotera les mélomanes en casques. La diffusion se fera grâce à un réseau wifi.



Il sera demandé de déposer une pièce d’identité en guise de caution pour le prêt du casque. Rendez-vous au festival, ce mardi après-midi, masqué… et casqué!