Rap à l'opéra de Nice, salon du tatouage à Cagnes, chant à Antibes... voici ce qui vous attend dans les Alpes-Maritimes cette semaine

Bertrand Belin en concert à Cannes

Compositeur, comédien de cinéma et de théâtre, romancier, ce guitariste autodidacte a longtemps joué et écrit pour d’autres avant de s’imposer comme chanteur. Un timbre de voix mat, une écriture dense, des chansons aux mots pesés, Bertrand Belin est un ovni dans le paysage musical français. Chacun de ses titres est une histoire miniature, chaque concert un voyage en poésie, une parenthèse…

Il est revenu avec un nouvel album, "Tambour Vision", sur lequel sa traditionnelle guitare est mise au second plan et où les synthétiseurs tiennent le haut de l’affiche. On reconnaît néanmoins la patte du musicien, où la poésie se mêle à des mélodies ciselées.

> Samedi 8 avril, à 20h30, au théâtre Claude Debussy, à Cannes. Tarifs: de 11 à 28 euros. www.palaisdesfestivals.com

Du rap à l’Opéra de Nice

Soirée événement à l’Opéra de Nice: l’opéra rencontre le rap et le slam! La grande mezzo soprano Marina Viotti affronte deux rappeurs et un slameur, avec Jean-Christophe Spinosi qui dirige l’Orchestre philharmonique de Nice et les membres de l’Ensemble Matheus. Les rappeurs Malcom Veludo, JKanda et le slameur Ismaël Metis, tous les trois Lauréats du programme Mozart dans la Cité initié par l’Ensemble Matheus et Jean-Christophe Spinosi en 2019, interpréteront leurs créations sur les musiques de Vivaldi, Haendel et Telemann.

> Mercredi 5 avril, à 20h, à l’Opéra de Nice. Tarifs: de 10 à 32 euros. www.opera-nice.org

Zize en spectacle à Cagnes-sur-Mer

La grande mezzo soprano Marina Viotti. Photo DR.

Zize la Marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer dans un champ de tulipes, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le "mariage du siècle". Sauf que, comme toujours, tout ne se passe pas comme prévu… "La Famille, mamma mia!!!", le nouveau spectacle de cet artiste est drôle à souhait, les rebondissements abondent avec de grands moments "pagnolesques", des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31.

> Vendredi 7 avril, à 20h, au Casino Terrazur, 421, avenue de la Santoline à Cagnes-sur-Mer. Tarif: 25 euros. Rens. my.weezevent.com

Lambert Wilson chante à Antibes

Lambert Wilson (notre photo) qui ouvre le bal en revisitant les chefs-d’œuvre du compositeur Kurt Weill. Photo DR.

À l’occasion des 10 ans d’existence du théâtre Anthéa à Antibes, une série d’événements et de spectacles inédits vous attendent. Et c’est Lambert Wilson (notre photo) qui ouvre le bal en revisitant les chefs-d’œuvre du compositeur Kurt Weill. Au programme: les œuvres ayant façonné le parcours du musicien allemand, de ses débuts à Berlin avec Bertolt Brecht à ses triomphes à Broadway. Grâce aux arrangements du chef d’orchestre Bruno Fontaine, Lambert Wilson transporte ici son auditoire au cœur d’un voyage musical transcendant, rendant brillamment hommage à cet inclassable compositeur.

> Mercredi 5 avril, à 20h30, à Anthéa, à Antibes. Tarifs: de 10 euros à 40 euros. www.anthea-antibes.fr

Salon Antibes Art Fair

Rendez-vous majeur en Europe, par sa fréquentation et par la qualité des œuvres présentées par les 90 exposants, français et étrangers. Chaque année, plus de 20.000 amateurs et collectionneurs viennent découvrir certaines des plus belles pièces actuellement sur le marché de l’art: art moderne, art contemporain, bijoux, mobilier design et vintage, mobilier et peintures anciennes… Dans tous les domaines: authenticité, beauté, rareté et originalité sont les maîtres mots pour un beau voyage dans l’histoire de l’art, de l’Antiquité à nos jours!

> Du 8 au 24 avril, esplanade du Pré-des-Pêcheurs, à Antibes. Tarifs: 10 euros, réduit 5 euros. www.antibesartfair.com

Nice Tattoo Festival à Cagnes-sur-Mer

Ce salon du tatouage – l’un des plus importants de France – accueille des dizaines d’artistes tatoueurs français. Photo D.M..

Le temps d’un week-end, ce salon du tatouage – l’un des plus importants de France – accueille des dizaines d’artistes tatoueurs français et propose, chaque année, une sélection internationale des meilleurs. S’il est possible de se faire tatouer sur place, le salon du tatouage propose de nombreuses autres activités: vente d’objets liés au monde du tatouage, concours de tatouages, body painting...

> Du samedi 8 au lundi 10 avril, de 11h à 21h (lundi 20h), à l’hippodrome de la Côte d’Azur, à Cagnes-sur-Mer. Tarifs: 10 euros, réduit 8 euros. www.nicetattoofestival.com

Salon Piscine, spa et jardin à Nice

Le salon Piscine, spa et jardin est un rendez-vous incontournable pour préparer votre été, vous y trouverez, durant quatre jours, une centaine de professionnels sur 15.000m2 d’exposition. Photo M. A..

Vous avez un extérieur à aménager? Une piscine ou un spa à installer? Le salon Piscine, spa et jardin est un rendez-vous incontournable pour préparer votre été, vous y trouverez, durant quatre jours, une centaine de professionnels sur 15.000m2 d’exposition. Voilà la plus importante vitrine du secteur, pour célébrer l‘art de vivre en extérieur et découvrir une multitude de solutions pour embellir piscines, jardins et terrasses.

> Du vendredi 7 au lundi 10 avril, de 10h à 19h (lundi 18h), au MIN d’Azur Nice. Entrée et parking gratuits. www.salondelapiscine.com

Du cinéma italien à l’Espace Magnan à Nice

Dans le cadre des "Ciné-Mardis", rendez-vous mensuel à l’Espace Magnan à Nice, et dans le prolongement des 37e Journées du cinéma italien, projection exceptionnelle ce mardi avec "Italia, le Feu et la Cendre"... La co-réalisatrice niçoise Céline Gailleurd et Christel Taillibert, Maître de conférences en cinéma à l’Université Côte d’Azur, animeront la séance. "Italia, Le Feu, La Cendre" est un documentaire entièrement composé d’images d’archives tournées en Italie entre 1896 et 1930, dont la plupart n’ont jamais été montées depuis leur sortie en salles, au début du XXe siècle. Conçu sous la forme d’un essai lyrique, ce documentaire retrace la naissance du septième art dans une Italie à peine unifiée, de ses premières images jusqu’au parlant et au fascisme.

> Ce mardi 4 avril, à 19h30. Espace Magnan, 31 rue Louis de Coppet à Nice. Tarif: 6 euros. Rens. 04.93.86.28.75.

L'auteur R. J. Ellory en dédicace à Cagnes-sur-Mer

L’écrivain britannique sera en dédicace à la librairie La Pléiade, à Cagnes-sur-Mer, vendredi 7 avril, à 17 h 30, pour présenter son dernier opus « Une saison pour les ombres ».

> Vendredi 7 avril, 17h30. Gratuit.

Oldelaf sur scène à Nice et au Broc

Le chanteur de rock à l’humour grinçant est à Nice vendredi et au Broc samedi pour «Traqueurs de Nazis», un nouveau spectacle en duo avec Arnaud Joyet, comédien, metteur en scène et musicien.

> Vendredi 7 avril à 20 h 30 au Théâtre de la Cité (3 rue Paganini) à Nice. Tarifs : 20/25 euros. Rens. 04.93.16.82.69.

> Samedi 8 avril à 20 h 30 aux Arts d’Azur au Broc (12, rue des Jardins) Tarifs : 10/15 euros. Rens. 04.92.08.27.30.