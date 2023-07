Qui est le Dracénois Boris Way, DJ qui enchainent les grandes et belles scènes électro ?

Qu’il semble loin, le temps du CAP coiffure aux Arcs, du premier groupe de rock monté dans un garage. Ou même de ses premières aventures aux platines, du côté du Techno Mambo, à Cavalaire, puis à L’étoile, six ans durant, à Nice.

À bientôt 34 ans, Boris Way, ou Boris Equestri pour l’état civil, est un artiste qui compte dans la sphère électro. De plus en plus programmé dans les gros festivals, avec une trentaine de dates inscrites à son agenda de l’été, de plus en plus écouté sur les plateformes de streaming, et fraîchement récompensé par un single d’or.

"La tête sur les épaules"

Suffisant pour faire vriller plus d’un artiste. Mais, même quand il fait péter la teinture bleue, comme il y a deux ans, la veste blanche issue d’une collaboration entre Gucci et Adidas comme pour les derniers NRJ Music Awards, où il avait été nommé deux fois, Boris Way reste bien ancré dans son monde.

"On peut dire que j’ai la tête sur les épaules", confirme-t-il.

"J’ai quand même mis un moment à percer, entre guillemets. Je suis passé par plein d’étapes, ça a mis plus d’une dizaine d’années. J’ai eu le temps de me rendre compte de la manière dont ce monde fonctionnait. Et puis je suis juste un travailleur qui adore son métier."

En équilibre

Dans les productions de Boris Way, il y a toujours quelque chose d’entraînant, un truc à vous faire agiter les bras, le sourire aux lèvres. "Pour les morceaux que je compose comme pour mes sets, j’essaie d’avoir des chorus mélodiques que les gens retiennent. Il y a toujours cette dimension électronique, mais avec des repères pour que tout le monde puisse chanter. C’est un équilibre sur lequel je bosse depuis des années."

Mercredi dernier, ses hymnes rassembleurs ont retenti lors du festival Fréjus en live. Lors de cette soirée qui rassemblait aussi Cerrone, Bakermat, Nebat Drums et Jude Todd, il s’est senti comme chez lui, à plusieurs titres.

"C’est un lieu incroyable avec une histoire, avec une configuration géniale pour les concerts. Le public varois me suit depuis le départ, je sens qu’à chaque fois que je reviens, ils sont hyper fiers de voir tout ce qui a pu se passer pour moi. Et puis, Fréjus en live est organisé par Jaouad Boukhourrou, qui est mon agent. a fait super longtemps qu’on se connaît. On était amis avant tout ça et on a fait tout le chemin ensemble. Il se lançait dans le booking quand j’étais encore DJ résident à l’Etoile."

Terreau azuréen

Avant de passer à nouveau dans le Var, au Lavandou, Boris Way retrouvera donc Nice et ce Néon Festival apparu l’an dernier dans le paysage. "Depuis la fin du Covid, beaucoup de festivals se sont créés en France. C’est génial, parce que ce n’est pas comme ça dans tous les pays", commente l’artiste, toujours très attaché à la Côte d’Azur.

D’ailleurs, lui qui nous disait apprécier la trajectoire du Niçois The Avener il y a cinq ans et qui avait ensuite remixé "Like Boys", du groupe "Made in Baie des Anges" Hyphen Hyphen, a récemment retrouvé son ami Feder, autre talent du cru, pour une session en studio...

Boris Way en concert

> Le 30 juillet au Néon Festival. Théâtre de Verdure de Nice. Avec Nicolas Marx, Matt Mirter, Sara Costa, Shad, Upsilone et Watermat. 37 euros. Rens. neonfestival.fr.

> Le 3 août au Théâtre de Verdure du Lavandou. Avec Mercer. 32 euros. Rens. ot-lelavandou.fr.