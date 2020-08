Qu'est ce qu'on regarde ce vendredi soir à la télé? "Cuisine impossible" sur TF1

D’un côté Juan Arbelaez, révélé dans Top Chef et qui depuis s’est fait une petite réputation dans son resto Vida, à Paris, et ses six autres établissements. De l’autre Julien Duboué, chef et propriétaire de B.O.U.L.O.M. à Paris, parcours atypique et personnalité attachante. Amis dans la vie, les deux compères vont devoir s’affronter ce vendredi soir.

C’est le principe de l’émission Cuisine impossible. L’idée est simple, ils s’envoient réciproquement dans des pays étrangers. Et ils doivent reproduire à l’identique la spécialité d’un chef local. Bien sûr, ils n’auront aucune indication, ça serait trop facile sinon. Le seul élément dont ils disposent, c’est leur palais. Après avoir goûté le plat, ils auront 24 heures pour faire leurs courses et réaliser la recette. Et point d’Hélène Darroze ou Michel Sarran comme jury cette fois. Ce sont des habitués du restaurant où est servi le plat qui vont déguster la reproduction et donner leur avis et départager nos deux chefs. Conditions extrêmes Et si l’émission de ce soir envoie Juan Arbelaez à Quebec au Canada, Julien Duboué débarquera, lui, en Croatie. "Julien et moi sommes à la base de bons goûteurs et de bons mangeurs. Mais réussir à reproduire des plats aussi ressemblants en trois heures dans des conditions extrêmes est un truc de malade!", souligne Juan Arbelaez dans un communiqué de la chaîne. Les prochaines émissions permettront au public de s’évader à Singapour, en Allemagne, en Israël, en Martinique ou encore en Laponie. Le programme repose sur la complicité entre les deux professionnels qui prennent un malin plaisir à mettre l’autre en difficulté. La première saison a été diffusée au printemps 2019 en deuxième partie de soirée. Les spectateurs étant au rendez-vous, la chaîne a décidé pour la 2e saison de passer en prime time. À noter que ce sont deux émissions inédites qui sont diffusées ce soir, la première à 21h05 et la deuxième à 22h55.