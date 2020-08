Qu'est ce qu'on regarde ce mardi soir à la télé? 1870-1871- La guerre franco-prussienne sur Arte

D’un camp à l’autre, le conflit y est raconté par le prisme tout d’abord de Geneviève Bréton, dont le journal, (paru chez Ramsay) a constitué une source passionnante. Comme le rappelle l’historienne Julie d’Andurain,

"Il s’agit du témoignage rare d’une jeune femme issue d’un milieu bourgeois. Son père la laisse libre de choisir son mari, ce qui est extraordinaire pour l’époque. Lorsque la guerre éclate, elle prend conscience de la légèreté des années précédentes et de la difficulté de survivre. Paris assiégé est en proie à la famine et l’unique solution consiste parfois à se nourrir de rats ou de chiens errants. Et elle évoque le rôle prépondérant des femmes."

L’un des premiers correspondants de guerre

La série s’appuie également sur les spectaculaires photographies de William Howard Russell, l’un des premiers correspondants de guerre. Le lieutenant-colonel Paul Bronsart von Schellendorff, enfin, qui dirige une section du grand état-major général prussien et dont les plans de bataille vont contribuer aux succès de l’armée du roi de Prusse Guillaume Ier, relate avec une précision quasi scientifique son quotidien dans son "journal de guerre secret".

Servie par une remarquable iconographie, cette série constitue une immersion éclairante dans l’un des premiers conflits de l’ère moderne.

Savoir+

1870-1871, La guerre franco-prussienne.

