En tant qu’acteur, Ben Stiller nous a habitués aux grosses comédies américaines, à un humour potache et un peu loufoque (Mary à tout prix, Mon beau-père et moi, La Nuit au musée…), en tant que réalisateur, il tente d’apporter un peu de fond derrière les blagues (Zoolander et la mode, Tonnerre sous les tropiques et l’industrie du cinéma).

Avec La Vie rêvée de Walter Mitty, son cinquième long-métrage derrière la caméra, il nuance encore davantage et propose une comédie pleine de poésie et d'imagination. Adapté d'une nouvelle du journaliste, humoriste et écrivain James Thurber, sortie en 1939, le film raconte la vie d'un homme un peu éteint, célibataire, sur le point d'être viré de son boulot au magazine Life, parce qu'il est responsable du développement des photos et que le magazine va arrêter de sortir en version papier… Un peu naïf mais les belles images ne manquent pas Ancien jeune dans son monde, ancien champion de skate, Walter Mitty vit encore à moitié dans sa réalité parallèle, s'imaginant toujours de grandes aventures et réécrivant les dialogues des scènes de sa vie… Jusqu'au jour où l'aventure va le rattraper pour de bon et l'emmener plus loin que ce qu'il fantasmait. Ben Stiller incarne parfaitement ce héros normal, à qui il donne de l'épaisseur et de la profondeur au fur et à mesure du récit. C'est certes un peu naïf, le scénario n'est somme toute pas bien compliqué, mais les belles images, les idées charmantes et les bonnes répliques ne manquent pas.Au final, on se laisse volontiers embarquer dans cette Vie rêvée de Walter Mitty.

La Vie rêvée de Walter Mitty.

Ce soir à 21 h 05, sur W9.