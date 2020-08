Qu'est ce qu'on regarde ce jeudi soir à la télé? "Whitney - Can I Be Me" en replay

Dans Whitney - Can I Be Me, un documentaire de Nick Broomfield et Rudi Dolezal datant de 2018, à découvrir sur Arte Replay jusqu’au 15 août, on plonge dans le destin à la fois tourmenté et hors norme de la chanteuse.

Ses proches livrent des témoignages poignants et narrent la carrière de la native de Newark, New Jersey. Au sortir de premières années chaotiques, durant lesquelles ses deux frères lui feront déjà goûter à la drogue, Whitney Houston tape dans l’œil d’un producteur grâce à sa voix épatante durant une prestation dans un night-club.

Grandeur et décadence

Côté scène, les choses vont vite et bien s’enchaîner pour Whitney Houston. Non contente d’être devenue la première femme à placer quatre singles issus du même album (Whitney, sorti en 1987) en tête des charts, elle marquera pour toujours les mémoires avec "I Will Always Love You", titre phare de la bande originale du film Bodyguard, (1992) dans lequel elle jouait également, aux côtés de Kevin Costner.

Sa reprise du titre original de Dolly Parton atteindra les douze millions d’exemplaires vendus.

En dehors de la musique, tout est bien plus rude pour The Diva. Sous le charme et l’emprise de Bobby Brown, rappeur addict à toutes sortes de substances illicites et passé à plusieurs reprises par la case prison, de plus en plus isolée de son "ange gardien" et amoureuse secrète, Robyn Crawford, Whitney Houston glisse inexorablement vers les ténèbres.

Le tout sous l’œil cruel des médias, qui relatent toutes les peines et les fresques de la superstar.

Les histoires d’étoiles rongées par leurs démons sont fréquentes. Mais cet éclairage sur l’icône des années 1980-1990, n’en demeure pas moins captivant, notamment grâce aux mots empreints de tendresse prononcés devant les caméras par son entourage.