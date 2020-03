Qu'est ce qu'on regarde ce jeudi à la télévision ?

Ce jeudi soir, à partir de 21h05, c’est M6, forcément. Mais sans les enfants.

Enfin, on essaie en tout cas de coucher les plus jeunes à une heure raisonnable et on peut garder les ados un (petit) moment, histoire de leur faire lâcher leur smartphone et leur montrer que c’était mieux avant… Ou presque (oui, comme vous, je pense qu’on aura du mal à les en convaincre! En tout cas, ça se tente).

Donc ce soir, on s’installe devant la petite chaîne qui monte (toujours) pour remonter le temps.

Vingt ans (pas rien!) après le Morning live, Michaël Youn, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine reprennent du service avec ce premier Morning Night de l’année.

Quand on pense à l’émission qui a fait les beaux jours des matinales d’M6 entre 2000 et 2003, on se souvient des tubes du grenier, des parodies d’émissions télé… des Bratisla Boys et du mégaphone ! Personne ne peut avoir oublié le mégaphone.

Il sera bien entendu au rendez-vous ce soir, sur le plateau du prime, où l’équipe (étoffée de Tom Villa et Charlotte Gabris), sera aux prises avec six invités.

Des défis, des fausses pubs et des chansons sous le signe du délire sont au menu.

Pourquoi on regarde ? Parce que, évidemment, ça nous fait remonter le temps. On regarde aussi pour s’assurer que Michaël and co ont bien pris quelques rides mais rien perdu de leur impertinence et liberté de ton.

On mate encore pour l’ambiance, en espérant que cette première session soit à la hauteur de sa très grande sœur matinale…

Si vraiment ça ne le fait pas (on devrait être rapidement fixés), on vous conseille de filer sur France 3, prendre une bouffée d’air avec

Des racines et des Ailes ou encore sur Netflix se mater un film en famille, pas de fausses notes possibles avec, par exemple, le cinéma de Miyazaki.

Et si ça le fait : pensez à prévenir les voisins!