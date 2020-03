Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Ce soir, c'est Koh-Lanta!

Qu’est-ce qu’on regarde à la télé aujourd’hui? Koh-Lanta, évidemment. Et on s’en sert bien comme carotte avec les gosses: pas de télé, ni de dessins animés, ni de youtubeurs sur la tablette de toute la journée, mais ce soir promis, on se fait plateau téloche devant Koh-Lanta...

En plus cette année, il faut soutenir Sara Lopez, la candidate varoise de cette édition tournée aux îles Fidji, sur l’archipel de Kadavu. La coach sportive grimaudoise est de retour après deux précédentes participations, et ça promet.

De toute façon pour ceux qui suivent déjà l’émission, c’est impensable de la manquer. Pour tous les autres, c’est l’occasion de s’y mettre. Pourquoi? Parce qu’on va se prendre au jeu. Et parce que c’est peut-être, aussi, l’occasion de savoir enfin quoi répondre au reste de votre famille confinée qui, au prochain coup de fil, relancera le débat sur le scandale de l’éviction de Teheiura vendredi dernier…

On vous a perdu? Et ben, justement, regardez Koh-Lanta ce soir.

Mais pourquoi, bon sang? Parce que dans Koh-Lanta -diffusée depuis 2001 quand même, c’est dire le succès-, il y a ce petit quelque chose qui vous renvoie direct en enfance. Les épreuves, les couleurs, l’aventure, les clans, les "j’te cause, j’te cause plus".

Ce petit quelque chose qui nous donnerait presque envie, dès la fin de l’épisode, de ressortir les dossards et les joggings à pressions, de se faire deux traits noirs sur les joues et de se lancer dans de grandes olympiades dans le salon.

Il y a du Jeux sans frontières là-dedans, de l’Intervilles sans les vachettes, de La Piste de Xapatan sans Sophie Davant, du Trésor de Pago Pago, du Fort Boyard du temps de Patrice Laffont. Il y a tout ça dans Koh-Lanta. Et c’est ça qu’est bon!