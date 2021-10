Qu’est-ce qu’on fait cette semaine sur la Côte d'Azur ?

Pour sa 22e édition, le festival maintient sa formule sur trois soirées. La programmation explore les nombreuses facettes des guitares qu’elles soient acoustiques ou électriques et dans trois styles: flamenco, métal, brésilien. Pour le flamenco, ce sera le quintette de Juan Carmona, un des maîtres du flamenco-jazz (notre photo). Pour le métal, le rock, la Two-Pat Night avec Pat O’May et Patrick Rondat, les Frenchies qui savent mettre du blues et du celtique dans leurs distorsions. Pour terminer, le guitariste brésilien Yamandu Costa. Bossas, milongas, tangos et même mélodies cubaines n’ont plus de secret pour lui. Dans le hall, une exposition en hommage à deux guitaristes décédés cet été, Patrick Verbeke et Vitaly Makukin, est à voir.

On va swinguer sous les bigaradiers à La Gaude

Après une pause forcée en 2020, le festival Jazz sous les bigaradiers, organisé par la Cie SoWhat vous donne rendez-vous pour sa 24e édition. L’affiche 2021 promet du lourd avec, au menu: Isotopia, PounkIPATrio, Pierre Bertrand, Nicolas Folmer et le trio de Luc Fenoli, Doobies 5, le quartet de Carol Nakari et son projet "Women", le trio de l’accordéoniste jazz Frederic Viale (ci-dessus) avec en invité le saxophoniste Emanuele Cisi; du jazz et cinéma avec le quartet Amou’ Caché de Frank Cassenti et son film Changer le Monde, avec Archie Shepp; et bien sûr la Cie So What.

> Du samedi 30 octobre au jeudi 25 novembre, La Gaude et Cannes. Tarifs: 20 e pour une soirée, 35 e pour les soirées du vendredi 5 et samedi 6 novembre. Réservations et règlements uniquement par Internet www.assowhat.org