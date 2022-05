Quels avantages à choisir la location longue durée à Monaco?

1.La flexibilité La location longue durée est une option que peuvent choisir les particuliers, les professions libérales ou les entreprises, lorsqu’elles ne souhaitent pas consacrer un budget pour réaliser un achat. Cette flexibilité facilite l’accès aux modèles de véhicules les plus récents, mais surtout aux dernières innovations technologiques. A Monaco, vous pouvez non seulement opter pour la LLD concernant une voiture neuve, mais aussi louer sur une durée déterminée une supercar, un bateau, un avion ou une œuvre d’art. Le tout, en définissant les options selon vos propres besoins ou vos envies du moment. Car tout l’intérêt d’une location longue durée pour une voiture, par exemple, est de pouvoir disposer rapidement d’un véhicule neuf et surtout, d’avoir une voiture entièrement personnalisée. Intérieur en cuir plutôt sobre ou au contraire, sièges rose bonbon flashy, en version 3 ou 5 portes, en optant pour une LLD à Monaco, vous aurez l’assurance d’avoir une voiture à votre goût.

2.L'avantage d’une TVA neutre A Monaco, on parle de TVA neutre lorsqu’il s’agit d’un contrat en LLD. Contrairement à un financement où la TVA y est incluse, lorsqu’il s’agit d’une location longue durée, la société de LLD ne finance pas votre véhicule. Logique, dans la mesure où la société qui vous fait ce contrat en LLD ne vous prête pas d’argent. Votre véhicule devient alors un véhicule avec une TVA récupérable. Autrement dit, en tant que client, vous ne payez que ce que vous consommez.

3.La personnalisation du contrat LLD Un autre bénéfice de la location longue durée est qu’il est possible de personnaliser son contrat. Quel que soit votre domaine professionnel, que vous exerciez une profession libérale ou non, vous avez la possibilité d’avoir un contrat sur-mesure en choisissant uniquement les prestations dont vous avez besoin. La durée d'un contrat de location longue durée à Monaco varie entre un an et cinq ans. De nombreux changements peuvent intervenir dans votre vie personnelle, comme par exemple l’arrivée d’un enfant, remettant en cause la voiture deux portes avec laquelle vous roulez depuis deux ans, vous amenant dorénavant vers une voiture cinq portes beaucoup plus spacieuse. Ainsi, vous avez la possibilité d’arrêter votre engagement pour changer de véhicule à n’importe quel moment.

S’adressant aux Monégasques, Monaco Fleet Solutions offre des solutions de location longue durée, tels que les voitures à usage personnel, les voitures de société, les voitures de collection et les voitures de courses dans la Principauté de Monaco. “On observe un réel changement d’état d'esprit des utilisateurs qui ne veulent plus être propriétaires de leur bien, mais avant tout pouvoir l’utiliser quand ils le désirent. Les clients exigent une plus grande flexibilité et ces exigences sont le résultat des progrès rapides de la technologie. En parallèle, il y a eu une transformation de nos modes de vie, ce qui a entraîné une évolution constante de notre relation avec les produits, explique Arnaud Stockmans, directeur général de Monaco Fleet Solutions.