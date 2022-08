Quel est votre point de vue préféré? Voici les deux panoramas retenus, participez à la finale de notre grande battle de l'été

Nice-Matin et Var-matin lancent cet été la grande "battle" des plus beaux points de vue. Vous avez été nombreux (plus de 3.000) à voter la semaine dernière pour les demi-finales. Désormais, le panorama représentant le Var et celui représentant les Alpes-Maritimes en finale sont connus. A vous de les départager!