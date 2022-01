Quel est ce yacht de luxe amarré au port de Nice depuis quelques jours?

Vous avez peut-être repéré son imposante silhouette blanche, grise et noire, amarrée au quai Amiral Infernet. Et bien sachez que le Stella Maris cherche un nouveau propriétaire!

Pour 75 millions d’euros, ce superbe bâtiment, construit en 2013 par les chantiers navals VSY à Viareggio en Italie, pourrait être à vous.

Le yacht, arrivé il y a une semaine, a largué les amarres dans le port de la capitale azuréenne pour faciliter la vie aux acheteurs intéressés qui peuvent atterrir à l’aéroport et venir visiter le Stella Maris dans la foulée. Ils découvriront les sept cabines de ce bateau de 72m de long, listé parmi les 250 plus grands yachts du monde, qui peut atteindre les 17 nœuds à vitesse maximale.

Jardin intérieur, spa, héliport...

Pour convaincre les clients potentiels, Super Yacht Monaco (l’agence qui vend en exclusivité) pourra mettre en avant son jardin intérieur, ses deux piscines spa, son sauna, son hammam, sa salle de gym ou encore son héliport privé. Il peut accueillir 14 invités et 20 membres d’équipage et possède un pont qui est exclusivement réservé au propriétaire, un autre, pour les invités.

Son unique propriétaire précédent, le milliardaire russe Rashid Sardarov (lié au scandale des Panama Papers selon The African Network of Centres for Investigative Reporting), semble avoir adoré le travail combiné du designer Espen Oeino, de l’architecte naval Laurent Giles et de la décoratrice d’intérieur Michela Reverberi qui fait du Stella Maris un vrai palais flottant.