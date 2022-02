Quatre adresses du Routard pour faire de l’oenotourisme sur la Côte d'Azur et dans le Var

Sept appellations de Provence (1), des dizaines de châteaux, domaines et coopératives et presque autant de lieux naturels, de sites historiques à retrouver sur la route des vins proposée par Le Routard. Le Guide du Routard, tout le monde connaît, en a au moins un dans sa bibliothèque, souvenir d’un voyage mémorable à l’autre bout du monde. Cette fois, c’est à un voyage des sens qu’il invite, une escapade sur les routes de Provence, du Vaucluse aux Alpes-Maritimes, en passant, évidemment par le Var, à la rencontre de passionnés. Ce Routard Oenotourisme en Provence est, aux dires de Philippe Gloaguen, le "guide le plus demandé" en la matière. Le directeur de collection et auteur du guide, amateur des vins de Provence et plus particulièrement du rosé de Peyrassol, est venu en personne, présenter dans le Var, ce nouveau répertoire illustré et saluer "l’amour du terroir, des vignerons, les caractéristiques particulières des territoires". Après des mois de travail – notamment pendant le troisième confinement – les journalistes du Routard ont donc rendu une copie riche… Dans cet ouvrage qui va faire référence en la matière, on a pioché quatre châteaux et domaines qui illustrent la diversité de nos terroirs. La route des vins nous invite à pousser (avec modération), les grilles des châteaux… 1. AOP Baux de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, Cassis, Bandol, Coteaux varois en Provence, Côtes de Provence, Bellet.

Château Lafoux, Coteaux Varois en Provence On le choisit pour son propriétaire, tombé amoureux du vignoble voilà plus de vingt ans, toujours prêt à innover. L’exploitation située à Tourves est bio, les vins délicats et généreux. La cuvée Vinicius rouge 2016 a remporté la médaille. à visiter à proximité: le musée des Gueules rouges à Tourves. > RN 7, Le Boulon, à Tourves. Tél. 04.94.78.77.86.

(Photo doc Ph. Arnassan)

Château d’Astros, Côtes de Provence Difficile de n’en retenir qu’un, tant le vaste terroir de l’AOP Côtes de Provence, des terres à la mer, recèle de pépites à déguster (avec modération certes!) dans des décors naturels aussi variés que la plaine des Maures ou le bord de mer. Alors on choisit le Château d’Astros, à Vidauban. Connu pour avoir été Le Château de ma mère, c’est aussi un très beau domaine aux vins affirmés. > Rte de Lorgues à Vidauban. Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Fermé le dimanche en hiver. Tél. 04.94.99.73.00.

Photo doc F.C..

Domaine Ray Jane, Bandol Ode au mourvèdre, cépage roi de l’appellation. Sur le territoire des Bandol, c’est au Castellet que l’on trouve le Domaine Ray Jane. Ici, certains pieds de vigne sont centenaires, alors imaginez on y veille précieusement! On laboure à cheval, on ramasse à la main, la culture est bio… et les rouges célèbrent l’amour du vin. > 353, avenue du Bosquet à Bandol. Ouvert du lundi au samedi de 8h30à 12h et de 14h à 19h. Tél. 04.94.98.64.08.

Photo DR.

Château de Crémat, Bellet Sans doute l’un des plus vieux domaines de l’appellation Bellet, l’une des plus anciennes AOP de la région également (elle est cinquantenaire). À lui seul, il coche toutes les cases en matière d’œnotourisme tant la culture de la vigne appartient à l’histoire du château de couleur rouge brique. > 442, chemin de Crémat à Nice. Ouvert toute l’année du lundi au samedi, de 10h à 17h30. Tél. 04.92.15.12.15.