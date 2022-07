Quatre activités à découvrir sur le port Hercule cet été

Formule 1, Jumping, concerts et désormais activités estivales, à différentes périodes de l’année, le port Hercule ne désemplit pas. Plusieurs activités pour les petits et les grands ont pris place sur l’esplanade.

Un espace ombragé garni de lauriers-roses et bambous a été installé pour permettre aux touristes et locaux de s’accorder une pause fraîcheur en cette période de fortes chaleurs. Un snack a été installé pour l’occasion, proposant des sandwichs, boissons fraîches, glaces et autres friandises pour une pause gourmande.

Un point d’information est également là pour renseigner les personnes qui souhaitent partir à la découverte des lieux incontournables de la Principauté de Monaco.

Pour ceux qui souhaitent passer une bonne après-midi, voici les différentes activités à faire sur le port.

À la découverte du deux-roues

Lenny’s E-moto est une jeune société monégasque créée depuis un peu plus de 4 mois par Tim Scharpf, un ancien pilote professionnel de motocross. C’est pour son fils, Lenny – qui "voulait une piste que pour lui", confie Tim Scharpf–, que l’idée lui est venue de créer cette piste gonflable destinée à transmettre le goût de la moto aux enfants entre 3 et 8 ans.

Sur des petites draisiennes électriques, avec ou sans assistance à roulette selon l’équilibre, les petits se lancent sur des sessions de 5 minutes ou plus pour découvrir les sensations d’accélération – les engins pouvant atteindre les 21 km/h pour les plus grands. Une activité à pratiquer en toute sécurité avec un équipement composé d’un casque intégral, genouillères et coudières pour éviter tout risque de petite blessure en cas de chute.

Ouvert 7j/7 de 15 h à 23 h 30.

Tarifs : 1 tour de 5 minutes, 10 euros ; 3 tours 25 euros ou 5 tours 40 euros.

Place aux 4 roues

Toujours dans le domaine des sports mécaniques, deux pistes ont été installées par Crazy Cart Monaco. Une entreprise bien connue des amateurs de karting en Principauté qui propose une piste dans le parking des Pêcheurs hors période estivale – le parking est ouvert aux visiteurs à cette période.

Pour satisfaire les amateurs, c’est sur le port que les drift karts prennent place. Ils sont pensés pour tous les âges à partir de 2 ans avec des engins adaptés afin de découvrir les sensations de conduite, jusqu’à 3 km/h.

Pour les plus grands qui veulent s’amuser à glisser comme dans le célèbre jeu vidéo Mario Kart, la grande piste de 20m de large par 50m de long est ouverte jusqu’à 23 h 30. Une activité estivale détente à faire en famille.

À partir de 3 ans.

Tarifs de 7 à 15 euros la session.

Pour les fans de basket

L’ambiance est plus américaine à l’autre bout de l’esplanade avec deux terrains de basket installés par l’association Monaco Riviera. L’objectif est de faire bénéficier aux fans ou curieux d’un lieu de pratique gratuit du basket.

Géré par Anthony Christophe, ancien joueur de la Roca Team entre 2012 et 2014, l’un de ces terrains créés pour la pratique de la nouvelle discipline olympique, le 3x3, a entre autres pour objectif de faire découvrir ce sport aux plus jeunes.

Aujourd’hui, un tournoi y est organisé dans le cadre de la fédération internationale.

Entrée gratuite.

L’emblématique carrousel

Impossible de passer à côté. Érigé sur le port pendant l’été et durant le marché de Noël, ce manège fait partie de l’histoire de la Principauté depuis près de 20 ans.

Nombreux sont les petits et grands enfants à avoir chevauché les sujets qui composent ce mastodonte de 10 m de diamètre.

Ouverture de 10 h à 23 h 30.

Tarifs : 4 euros la place ; 10 euros pour 3 tours et 20 euros pour 8 tours.

Gratuit pour l’accompagnant, s’il reste debout.