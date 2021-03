Promenade, activités de plein-air... Voici l'outil pour calculer le rayon de 10km afin de vous aérer pendant le reconfinement

S’aérer, profiter des extérieurs.

Si l’on en croit le Premier ministre, c’est bien là que le risque de contamination est moindre.

"On se contamine infiniment moins quand on se promène en plein air que quand on est sans masques à l’intérieur", a souligné Jean Castex, ce jeudi soir, dans sa conférence de presse.

Nul doute que les Azuréens, qui viennent de subir trois week-ends de confinement sur le littoral sauront en profiter.

Il sera donc possible, dans un rayon de dix kilomètres, de s’aérer en journée (avant 19 heures, heure du nouveau couvre-feu), et de faire du sport, sans limitation de durée, mais avec une attestation.

Dix kilomètres. Voilà qui ouvre le champ des possibles. Mais à quoi cela correspond-il exactement ?

Voici un outil gratuit en ligne.

Il vous suffit de rentrer votre adresse, et de sélectionner le rayon de 10 kilomètres (sous le champ recherche). Bonne balade, tout en veillant évidemment, à ne pas prendre de risques !