Plus que quelques jours pour profiter des animations estivales du port Hercule à Monaco

Pour tous les goûts et pour tous les âges ! Si les animations sur le port Hercule ne font pas toutes le plein, le quai Albert-1er reste un lieu prisé par les enfants accompagnés de leurs parents ou leurs grands-parents. De passage, résident ou Monégasque, le public apprécie les propositions diverses.

Le port Hercule est effectivement devenu un lieu incontournable pour occuper les plus petits mais aussi les plus grands. Basket-ball trois contre trois, kart pour petits et grands ou encore pêche illimitée aux canards… Le port Hercule regorge d’occupations pour les plus jeunes jusqu’au dimanche 20 août.

Si certaines animations sont payantes, d’autres s’avèrent entièrement gratuites. Avec les deux chalets qui proposent de quoi se désaltérer et grignoter un petit encas, l’endroit peut aussi satisfaire les adultes en attendant que leur progéniture termine leur activité. Ces animations fonctionnent pour la plupart l’après-midi jusqu’en début de soirée. Une fois le tour terminé, ne pas hésiter non plus à faire un saut au marché nocturne, labellisé les sites Grimaldi du Prince, ouvert jusqu’à demain.





1. Le parcours de kart

Certains y reviennent tous les jours ! Le Crazy Kart reste l’une des animations les plus prisées du port Hercule. Ses deux pistes gonflables attendent chaque jour de 15 à 23 heures les petits champions, à partir de 3 ans. Les véhicules et les circuits proposés sont adaptés à l’âge et la taille de l’enfant. Il s’agit de petites voitures électriques pour lesquelles toutes les mesures de sécurité sont prises pour s’amuser en toute tranquillité.

2. La pêche aux canards

Une pêche aux canards illimitée à partir de 6 euros. Photo Jean-François Ottonello.

La pêche aux canards illimitée, de quoi faire rêver les plus petits! A partir de six euros, Anne-José propose de s’amuser sans compter. Un vrai plaisir pour les enfants qui peuvent pêcher autant qu’ils le souhaitent. Et tous repartent avec un cadeau.

3. Le trampoline

Vos enfants ont jusqu'à 20 heures pour bien se défouler sur le trampoline entièrement sécurisé. Photo Jean-François Ottonello.

Un trampoline fermé entièrement sécurisé pour bien se défouler... Cruz accueille chaque jour jusqu’à 20 heures les plus petits. Après avoir ôté leurs chaussures, les enfants peuvent s’adonner aux acrobaties qu’ils souhaitent. Le temps est minuté et ce sont les parents qui restent gardiens du temps.

4. Le carrousel

Le carrousel fait son retour avec une vue à couper le souffle. Photo Jean-François Ottonello.

Le joli carrousel revient, lui aussi, sur la Darse pour émerveiller les enfants avec en toile de fond un panorama à couper le souffle. Les tarifs restent abordables comme à la période de Noël et s’avèrent aussi dégressifs. Comme les autres animations, le caroussel est présent jusqu’au 20 août.

5. Terrains de basket-ball

Les deux terrains de basket sont accessibles gratuitement Photo Jean-François Ottonello.

Amateurs de dribbles et de paniers, cet espace est pour vous! Deux terrains de basket-ball, accessibles gratuitement, font le bonheur des amateurs. Il suffit de se présenter au chalet pour participer d’un côté à des rencontres 3x3. L’équipe gagnante prenant la suivante. Sur l’autre terrain, l’entraînement est libre, ce qui permet de jouer en famille.