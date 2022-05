Play Azur festival à Nice: "Il y a tellement de choses que vous ne pourrez pas tout faire durant le week-end"

Bastien Vergoni est président de l’association Play Azur. Lassé de devoir parcourir la France pour se rendre à des événements de culture populaire, il a décidé de monter son propre festival en 2017. Après deux ans d’attente, le doctorant en science et biodiversité de 32 ans, annonce les nouveautés de cette 5e édition qui se tient ce week-end au palais des congrès.

Qu’est-ce qu’il y aura au festival cette année?

Nous avons organisé l’événement en sept univers avec plus de 150 stands. Le premier concerne la vulgarisation scientifique, avec des expériences et notamment la présence de Sabine de l’émission C’est pas sorcier. Ensuite, nous retrouvons un univers de cosplay avec la fameuse qualification régionale de la coupe de France de cosplay. Puis une zone cinéma avec de grosses franchises comme Jurassic Park, Star Wars, etc. En quatrième, une zone médiévale avec des combats à l’épée et des artisans. Les trois autres zones regroupent l’univers asiatique, jeux vidéo et de sociétés ainsi que manga et comics. Il y a tellement de choses que vous ne pourrez pas tout faire durant le week-end.

Pensez-vous que le public sera au rendez-vous?

On n’avait jamais vu ça les années précédentes. On s’attend à 15.000 personnes mais au vu de l’enthousiasme on en aura sûrement plus. Les gens sont restés deux ans chez eux, ils attendent avec impatience d’être là.

Des nouveautés?

Nous avons changé toute la programmation car nous voulons faire découvrir des choses différentes de la pop culture à chaque édition. Par exemple, nous avons ramené la fameuse voiture de Jurassic Park. Au niveau des invités, nous avons la chance d’accueillir Adrien Antoine, doubleur officiel d’acteurs comme Henry Cavill ou encore Channing Tatum. Le plus drôle c’est de l’avoir au téléphone, tu as l’impression de discuter avec Superman. L’une des plus grosses nouveautés, c’est surtout d’avoir choisi de digitaliser l’évènement grâce à un live twitch afin que plus de monde puisse suivre le festival.

Savoir +: samedi de 10 à 19 heures; dimanche de 10 à 18 heures. 10 euros. 1, esplanade John-Fitzgerald-Kennedy, à Nice.