Emmanuel, venu de Mougins avec cinq enfants (pas tous à lui)

"Un collègue de travail m’a parlé de cette animation, et je ne suis pas déçu. Franchement, c’est très bien. On ne se sent pas confiné dans ce grand espace, les aires de jeux sont idéales pour les enfants. On est à Monaco et ça se sent: la qualité de l’accueil et les prestations sont de qualité. Pour ma part, j’adore les Lego, ça fait remonter de vieux souvenirs d’enfance. Mon fils Quentin a attrapé le virus: il n’a demandé que des Lego pour Noël."