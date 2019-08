Dans l’article 2 de l’arrêté municipal, on peut lire: "Tout individu pourra se baigner depuis la gare de Monte-Carlo jusqu’à la plage du Tenao, ainsi que sur la plage dite du Canton, située à l’ouest du Palais, dans la partie qui s’étend en dessous de ses murs jusqu’à la villa Noghès, s’il est revêtu d’un caleçon de bain ou de tout autre vêtement convenable".

Dévoilement progressif du corps

En 1895, la saison d’été est sur le point d’exister à Monaco. Les aristocrates européens ne viennent plus seulement l’hiver mais profitent désormais du cadre monégasque à la chaude saison.

Petit à petit, la laine fait place à de nouvelles matières plus "stretch" comme le lycra et le latex. Le bronzage n’est toujours pas à la mode et la blancheur de la peau est de rigueur dans les milieux aisés. Mais le maillot de bain se fait plus près du corps et plus court.