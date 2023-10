On vous présente les nouveaux manèges de la Foire attractions qui débutera le 20 octobre à Monaco

Si, pour l’heure, l’esplanade du port Hercule s’offre une parenthèse événementielle après le Monaco Yacht Show, ce n’est qu’une question de jours pour que des dizaines de manèges et stands occupent ce vaste espace. Eh oui, du 20 octobre à 14h au dimanche 19 novembre à minuit, la Foire Attractions fait son grand retour en Principauté.

Une tour de 45mètres

Comme chaque année, les incontournables seront là: Combat spatial, Jumping Frog et, pour les amateurs de sensations fortes, Extazy ou encore Mega Dancer. Mais les yeux seront sans doute rivés vers les nouvelles attractions installées sur le quai Albert-Ier, notamment la King Tower. "Un shoot à 130km/h, en rotation autour d’un axe, permettant de s’élever à 45mètres au-dessus du sol", vend la mairie de Monaco, organisatrice de l’événement.

N’oublions pas, non plus, la Jump Zone, appellation donnée à un parcours de trampolines.

Bonne nouvelle, également: cette édition marquera le grand retour de Play Ball, le manège en forme de ballons de basket. Évidemment, une foire manquerait clairement de saveur sans ses stands de gourmandises. Les familles pourront ainsi se régaler d’une gaufre, d’une brioche hongroise, de crêpes mais également de délices salés (socca, hot dog…). La manifestation accueillera également de nombreux stands de jeux pour contenter tous les âges et toutes les envies.

Contrôle des sacs et jauge

Côté pratique, sachez que la Foire attractions ouvrira tous les jours à partir de 11h pour les stands alimentaires et manèges pour enfants et fermera tous les soirs à 23h, sauf les vendredis, samedis et veilles de jours fériés où la fermeture des lieux sera repoussée à minuit. Et même à 1h du matin le 18 novembre, veille de Fête nationale. Le dispositif de sécurité du public, instauré depuis plusieurs années, a été reconduit: un contrôle des sacs sera effectué aux points d’entrée et des tapis comptabiliseront le nombre de visiteurs. Dès lors que la jauge sera atteinte, l’accès à la foire sera temporairement suspendu. "L’affluence sera visible en temps réel sur le site de la mairie de Monaco et il est fortement recommandé aux visiteurs d’en prendre connaissance avant de se rendre sur le port de Monaco", préviennent les organisateurs.

À noter, aussi, que la vente de boissons alcoolisées est interdite sur le champ de foire, y compris la bière. Aucune boisson ne pourra être vendue dans des récipients autres que ceux en carton.