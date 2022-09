On connaît le tarif du forfait de ski d’Auron cet hiver

La maire d’Isola l’avait annoncé jeudi dernier sur le plateau de BFM. La station de ski d’Isola 2.000 fera payer plus cher les forfaits à la journée avec une augmentation du prix de 2 euros.

Une semaine après, l’autre station du Mercantour, Auron, saute elle aussi le pas. Une annonce faite plus discrètement dans un post sur les réseaux sociaux ce jeudi.

Le forfait adulte journée est également affiché à 38 euros, 29,20 euros pour les enfants, à la limite de la barre symbolique des 30 euros. Un tarif auquel il faudra, pour certains, ajouter les 2 euros du support "obligatoire et réutilisable".

"Euh… ça fait très cher là, c’est du luxe"

L’annonce n’a pas manqué de faire réagir les internautes adeptes de la station de ski de Saint-Etienne-de-Tinée: "Hum… De plus en plus cher!!!", commente stephanitom14 sur Instagram. "Euh… ça fait très cher là, c’est du luxe", estime Erika Elosegui en commentaire du post Facebook. "À ce prix-la autant aller dans les Alpes même tarif mes pas la même qualité de station même si j’adore Auron mes c’est abusé [sic] ", regrette Doumé FD. "Yes de plus en plus cher chaque année pour pas grand-chose de nouveau", considère Florian Charavia. "Apparemment toutes les stations augmente à cause du coup de l’électricité [sic]", lui répond une autre internaute.

Des remontées fermées en semaine?

"Nous allons augmenter nos dépenses de manière importante mais c’est vraiment relatif par rapport à d’autres stations qui se retrouvent dans une situation où elles vont avoir des dépenses d’énergie qui vont être multipliées par 10, par 15 ou par 20, avait déclaré Mylène Agnelli pour expliquer la hausse du forfait d’Isola 2.000. Il nous faudra être vertueux, réfléchir aux remontées mécaniques qui font parfois doublon en semaine quand il y a moins de monde. (...) On continue les efforts et on va les amplifier évidemment."

Auron a confirmé, dans ce même post sur les réseaux sociaux, ouvrir "tous les jours à partir du 3 décembre ou le week-end précédent du 26 et 27 novembre en fonction des conditions d’enneigement".