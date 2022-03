On a assisté à la préparation de trois transformistes avant leur show dans un restaurant à Monaco

Annie Cordy et Dalida

Ils ont installé leur loge éphémère dans l’arrière-salle du restaurant. Dans leurs valises: des caisses de maquillage – évidemment –, et plus d’une vingtaine de costumes à plumes, à paillettes, en dentelle, en perles et tous les bijoux, perruques et talons aiguilles qui vont avec. "À chaque fois, c’est comme un déménagement. On amène un cabaret à domicile", rappelle Norbert.

À deux heures de revêtir leurs habits de lumière, c’est le moment crucial du maquillage. Fonds de teint, contouring, poudre blanche, fard à paupières et rouges à lèvres sont les ingrédients indispensables pour "rentrer dans la peau des personnages, adopter leurs mimiques, créer des ressemblances." On voit alors naître sous nos yeux, le regard d’Annie Cordy, la bouche de Tina Turner ou les pommettes de Dalida. "On incarne des personnages que l’on aime", confie Gilles. Des grands noms de la chanson qui parlent à toutes les générations.