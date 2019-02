On a adoré le festival New Generation à Monaco et voici nos trois coups de cœur

Ce dimanche soir, à l’issue de la dernière représentation du festival New Generation, de jeunes artistes recevront un prix. Ce samedi 2 février, on a assisté au spectacle. On a aimé beaucoup de numéros. On en a adoré trois.

Non, la grande fête annuelle du cirque à Monaco ne s’est pas terminée lorsque le rideau s’est baissé sur le 43e Festival de Monte-Carlo, le 27 janvier. Depuis samedi et jusqu’à ce dimanche soir, le public en prend encore plein les yeux sous le chapiteau de Fontvieille, avec la 8e édition de New Generation, un festival dédié aux jeunes artistes de cirque qui deviendront peut-être un jour de grandes stars de la piste. Ceux qui ne connaissent pas ce rendez-vous de la jeunesse circassienne présidé par Pauline Ducruet, la fille de la princesse Stéphanie, ne...

