Nos quatre idées de sorties pour occuper vos enfants pendant les vacances d'hiver à Monaco

Si la neige n’est pas forcément au rendez-vous en stations, moult activités seront organisées en Principauté pour profiter au mieux des deux semaines de vacances à venir.

Voici quelques idées qui pourraient intéresser parents et grands-parents pour passer des bons moments en famille ou laisser les enfants s’évader le temps d’une ou plusieurs journées.

Des ateliers créatifs au NMNM

Le Nouveau Musée National de Monaco va proposer différentes animations pour le jeune public à compter du lundi 7 février. Ça commencera à la Villa Paloma par des ateliers artistiques pour les 8-12 ans qui devront réaliser un flipbook - livre interactif - collectif. Il sera basé sur des autoportraits dessinés par chacun des apprentis artistes. Un exercice dont la vocation est de travailler sur la valorisation de soi et des autres.

Pour les plus connectés, ce sera opération tapisserie. Cela peut paraître complètement antagonique mais à l’aide d’un logiciel, les enfants auront la possibilité de raconter l’histoire qui aurait pu être celle de leurs grands-parents à travers la réalisation de tapisseries numérique historique. De quoi faire travailler l’imaginaire.

Les plus jeunes (5-7 ans) auront l’occasion de détourner et s’approprier d’anciennes cartes postales du Jardin Exotique par le dessin.

De son côté la villa Sauber accueillera des ateliers comme la création de décor pour les 8-12 ans. Ensuite, ce sera opération collage, dessin et création d’objet chez les petits.

Savoir+

Plus d’informations sur le site: nmnm.mc

Réservations, uniquement par e-mail : public@nmnm.mc

Pour les passionnés d’histoire

Du 7 au 9 février, le Musée d’Anthropologie préhistorique accueillera un colloque sur le thème des premiers peuplements préhistoriques des Alpes-Maritimes et de Monaco. Les collections qui y seront exposées permettront de retracer, au rythme des périodes glaciaires et interglaciaires, les différentes étapes de l’évolution de l’humanité. Une opportunité d’en apprendre plus sur nos ancêtres grâce aux résultats des fouilles réalisées sur le terrain puis analysées en laboratoire.

Savoir+

Entrée gratuite.

Téléphone: +377.98.98.80.06.

Mail: map@gouv.mc

Découvrir les secrets des océans

Le Musée Océanographique fait le plein d’activités durant les vacances. Immersion 360° en réalité augmentée, Escape Game à bord du Princesse Alice II - le bateau laboratoire du prince Albert 1er - ou encore une immersion grandeur nature dans la grande barrière de corail sont au programme.

Pour les plus curieux souhaitant profiter au maximum des divers modules autour des océans proposés par le musée, le Club Océano du 7 au 11 février et du 14 au 18 février permettra aux enfants d’assouvir leur soif de découverte.

Savoir+

Pour réserver, compléter le formulaire d’inscription sur le site https://musee.oceano.org/activites/club-oceano/ ou par mail: service.animations@oceano.org

La bibliothèque fait le plein d’activités

Qui a dit que l’on se rendait à la bibliothèque uniquement pour lire ou emprunter des ouvrages? À la bibliothèque Caroline, les divertissements ne manquent pas : courses de voitures radiocommandées, après-midi jeux de société ou tournoi de jeux vidéo, stage de robotique pour apprendre les rudiments de la mécanique combinés à l’électronique, création d’album ou encore lecture pour les enfants. Le programme sera bien fourni pour les grands comme les petits du 7 au 23 février.

Savoir+

Renseignement par téléphone au +377.93.15.22.72.