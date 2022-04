Pour celle et ceux qui n’ont pas la chance d’avoir de repos et souhaitent occuper leurs enfants pendant ces deux semaines, plusieurs activités sont proposées dans les différents musées de la Principauté. On fait le point.

De l’installation Alien de l’artiste sud-africaine Candice Breitz, entrée dans les collections en 2010, au film The White Album de l’Américain Arthur Jafa, acquis en 2021, l’exposition conçue par Célia Bernasconi rassemble dix-sept artistes, de douze nationalités différentes, offrant autant de visions de nos sociétés globalisées et fracturées.

Savoir+ Dernières visites guidées sans réservation ce vendredi à 14h et à 15h15, et le samedi sur réservation. Accès libre et gratuit. Renseignements +377.93.15.29.40. "Tremblements" à la Villa Paloma Jusqu’au 15 mai. L’exposition présente une sélection d’œuvres contemporaines acquises ces dix dernières années par le Nouveau Musée National de Monaco sous la direction de Marie-Claude Beaud.

Jusqu’au 2 mai à la Villa Sauber. Elle a été construite par les commissaires Morad Montazami et Madeleine de Colnet comme un dialogue entre deux ports emblématiques de la Méditerranée. En traçant de nombreux itinéraires dans cet intervalle, ils invitent à repenser l’histoire de la modernité autour de grands ensembles d’œuvres et de thématiques qui dépassent les histoires nationales et officielles, pour raconter les trajectoires multiples des artistes, leurs rencontres, et le foisonnement de leurs interactions et de leurs influences.

Ce sera probablement la dernière occasion de plonger sur la grande barrière de corail avec l’exposition digitale et interactive "Immersion" qui fermera ses portes à la fin du mois d’avril.

A la place vous pourrez découvrir la nouvelle exposition d’art Northbound Connected by the Sea jusqu’au 19 juin.



Le Club Océano pour les 9/12 ans

Pendant les vacances scolaires, le Club Oceano est là pour accueillir les enfants pendant toute une semaine dans le musée. Le club se découpe en deux parties, du lundi 11 au 15 et du mardi 19 au vendredi 22 avril! Entourés d’une équipe pédagogique, les jeunes explorateurs sont encouragés à participer à de multiples jeux et activités centrés sur les océans et les animaux qui les peuplent. Une manière d’éveiller la curiosité et pourquoi pas de faire naître de futures passions et vocations. Attention : le nombre de places est limité!

Savoir+

Durée: 4 et 5 jours du lundi ou mardi au vendredi.

Horaires: de 9h à 17h.

Tarifs: 375 euros/enfant (5 jours) - 300€/ enfant (4 jours).

https://musee.oceano.org/activites/club-oceano/



Immersion dans la grande barrière de corail

Figurant parmi les sept merveilles naturelles du monde, la Grande Barrière de Corail en Australie est la plus vaste construction d’origine animale de la planète visible depuis l’espace! Accompagnés d’un animateur, les visiteurs plongeront virtuellement à 10 mètres de profondeur à la rencontre des "Great 8", les icônes vivantes de cette fascinante forêt sous-marine.

A la salle de la Baleine (niveau 1).

Savoir+

https://musee.oceano.org/activites/immersion-dans-lagrande-barriere-de-corail/



Les animaux du bord de mer

Cet atelier est une occasion unique d’approcher, de voir, et même de toucher plusieurs sortes d’espèces marines comme des crabes, des étoiles de mer, des concombres de mer et bien d’autres encore. Une occasion d’enrichir sa culture personnelle sur ces espèces rares.

Savoir+

Rendez-vous dans le Hall d’entrée (niveau 0) à l’accueil Animations. Vente des tickets: en ligne, aux caisses et à l’accueil Animations. https://musee.oceano.org/activites/bassin-tactile/



Des projections de films

L’exploration sous-marine se poursuit avec Little big Whale: l’histoire pleine de poésie d’un vieux cachalot et de ses voyages dans le grand océan et Tubbataha 360°où vous embarquez pour les Philippines et plongez sans masque ni tuba dans le parc naturel de Tubbataha, l’une des plus belles mers du monde.

Savoir+

Durée: 30 minutes (2 films)

Horaires: tous les jours à 14h15 et 16h15

Tarifs: 6 euros/personne (à partir de 12 ans) ou 20€/famille (2 adultes + 2 enfants).