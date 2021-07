Nos dix bons plans pour occuper vos enfants cet été à Monaco

Et pour les plus grands? Du sport et de la culture tout l’été

Pour les jeunes entre 11 et 25 ans, il y a aussi le Pass’Sport Culture. Il donne accès à des activités sportives et culturelles tout au long de l’été à Monaco.

"On peut s’inscrire en cours de route et tout au long de l’été, tant qu’il y a de la place sur les activités", explique-t-on à la Direction de l’Éducation Nationale.

Ce pass à 50 euros le mois et 75 euros pour juillet-août permet de s’inscrire à de nombreuses activités en Principauté et aux alentours.

Un moyen de tester des loisirs tout l’été et de se découvrir des nouvelles passions. Parmi la longue liste d’activités on peut retrouver de la danse, de la guitare, un atelier BD et Manga, des parties d’escape game (Iris Game) ou encore un atelier de secourisme. En bref, il y en a pour tous les goûts!

Savoir+

Inscription au pass sur dossier à récupérer sur le site du gouvernement puis aux activités en fonction des disponibilités

Tarifs: 50 euros le mois ou 75 euros les deux mois

Disponible uniquement pour les monégasques, les résidents ou les personnes scolarisées à Monaco