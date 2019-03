Nos cinq idées sorties pour votre week-end à Monaco et Menton

C’est une belle soirée chorégraphique qui attend amateurs et passionnés au théâtre Francis-Palmero. La recette du spectacle, interprété par trois compagnies (Il Pincopallino, Synthèses et Il Cygno Nero) sera reversée au Secours catholique et à l’association "Chevaux d’une vie".

Savoir+

Vendredi à 20 h au palais de l’Europe de Menton.

Tarifs : 12 euros, moins de 10 ans : 8 euros. Billetterie : 06.72.49.23.01.

Ecole de danse Marie-France Ceschel au 04.93.41.40.28. Sur place le soir à partir de 19 h.