Nos cinq idées de sorties pour votre week-end entre Monaco et Menton

L’imitateur préféré des Français s’installe à Salle Garnier avec son spectacle « Sans modération ». Pour fêter ses 30 ans de carrière, Laurent Gerra est de retour avec un nouveau spectacle qui se savoure entre jubilation et émotion. Dans ce one-man-show hilarant, il rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs et personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées, accompagné de six musiciens. Laurent Gerra parcourt de son humour acéré les cinq dernières décennies et promet une de ses plus belles cuvées !

Savoir +

Vendredi et samedi à 20 h 30 à l’opéra, salle Garnier.

Tarif : 65 euros.

Rens.+377.98.06.41.59.

Généalogie à Cap-d’Ail