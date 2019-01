Pour la 8e année, le Chapiteau de Fontvieille accueille New Generation, une compétition de cirque pour les jeunes artistes. Au programme : Jonglage, danse, acrobaties... À l’issue du spectacle, des Junior d’Or, d’Argent et de Bronze seront remis aux meilleurs participants. Rendez-vous samedi à 14 h 30 et 19 h et dimanche à 15 h au chapiteau de Fontvieille, à Monaco.

Savoir+

Tarifs : à partir de 20 euros.

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 5 ans.

Réservations au 00.377.92.05.26.01.

