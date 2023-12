Mise en lumières, spectacles et concerts gratuits, Nouvel An... Ce qui vous attend à Monaco pendant les fêtes de Noël

Cette journée marquera le lancement d’un mois d’ateliers et de spectacles (en accès libre et gratuits) pour rendre encore plus féeriques ces derniers jours de l’année. Au premier rang desquels des spectacles inédits de fontaines lumineuses.

Rendez-vous jeudi 7 décembre à partir de 19h15 et les samedi 16 décembre, 23 décembre et 6 janvier à partir de 18h15.

Tous les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires, des ateliers pour les enfants à partir de 6 ans sont organisés de 14h30 à 18h30. Les petits pourront créer des couronnes de l’Avent, des suspensions, des chaussettes de Noël et tout un tas d’autres décorations sur le thème du Père Noël et de ses sujets (le programme complet est disponible sur le site de la mairie de Monaco).

Tous les vendredis, des spectacles seront donnés l’après-midi de 15h à 15h45 sur scène au village de Noël suivis de concerts de 18h30 à 21h10.

Autre temps fort du programme: la grande soirée dansante animée par un DJ prévue pour le réveillon du Nouvel An. La soirée débutera à 21 h et sera rythmée par un grand spectacle de fontaines lumineuses de 23h59 à 00h20 pour marquer le passage en 2024.

Village de Noël.

Du jeudi 7 décembre (à partir de 16 h) au dimanche 7 janvier. Tous les jours de 11 h à 22 h (fermeture du site à 22 h 30).

Le 24 décembre 2023 de 11 h à 19 h (fermeture du site à 19 h 30).

Le 31 décembre 2023 de 11 h à 2 h (fermeture du site à 2 h 30).