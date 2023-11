Metropole Shopping Monte-Carlo se met à l’heure anglaise pour Noël

Guirlandes scintillantes, boules de Noël élégantes et sapins majestueux recréent l’esprit festif des marchés de Noël à Londres sur les traces du petit ours au duffle coat bleu Paddington.

Une boîte aux lettres au Père Noël

De nombreuses animations sont prévues pour émerveiller petits et grands. Les enfants pourront envoyer leur lettre au Père Noël dans une boîte aux lettres spécialement installée à cet effet et pourront participer à des ateliers créatifs et des spectacles magiques. Pour les adultes, pop-ups festifs proposent des dégustations de produits raffinés et des idées de cadeaux uniques.

"Nous sommes ravis de transformer le Metropole Shopping en un lieu magique où les familles peuvent se réunir pour célébrer la saison des fêtes. Cette année Noël apporte une touche spéciale de tradition anglaise et d’élégance, et nous sommes impatients d’offrir à nos visiteurs une expérience mémorable", s’est réjouie Valérie Gallet, directrice générale du Metropole Shopping.

Profitez de la féerie de Noël à l’anglaise jusqu’au 6 janvier, tous les jours de 10h à 19h30 et de 11h à 19h tous les dimanches de décembre.

Tout le programme des animations sur le site officiel du Metropole Shopping: https://metropoleshoppingmontecarlo.com/