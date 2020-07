Mer ou piscines, on fait le tour des spots de baignade à Monaco

Contrainte, mais aussi confort

Dans tous ces établissements, la distanciation sociale est plus que jamais de mise. Partout, les transats ont été éloignés les uns des autres. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui, en plus de respecter les conditions sanitaires édictées par les autorités, bénéficieront de conditions un peu plus exclusives qu’à l’accoutumée.

Et finalement, si elles font un peu rouspéter, ces mesures n’empêchent pas la fréquentation.

"Nous ne nous attendions pas à avoir autant de succès avec seulement la clientèle locale. Nous sommes presque pris d’assaut les week-ends. Il vaut mieux réserver 48 heures à l’avance", explique-t-on du côté du Nikki Beach.

Les avis sur internet montrent une totale satisfaction ces dernières semaines.

Les différents établissements affichent complet d’autant plus rapidement que pour respecter la distanciation sociale, leur capacité a été revue à la baisse. Ainsi, la jauge du stade nautique Rainier-III a été abaissée à 250 personnes.