Détente, plaisirs et discrétion: les "love rooms", le phénomène coquin qui gagne le Var

Glam’Room, L’Eveil des sens, La Vertu’Ose, Loft de l’Eros, L’Idîle, L’Aixtase... L’imagination (et les jeux de mots les plus "inventifs"...) est au pouvoir lorsqu’il s’agit de donner un nom à ces petits (ou grandioses) cocons d’amour qui commencent à pulluler dans la région.

Il n’y a qu’à caresser gentiment l’écran de sa tablette pour constater que le phénomène "love room" prend de l‘ampleur. De plus en plus de Varois et d’Azuréens étant économiquement aguichés pour convertir un hébergement ordinaire en espace détente/coquin multi-équipé.

Le style soigné, romantique et cosy, est en principe la norme dans ce genre de lieu, mais son essor et sa démocratisation -notamment via Airbnb- sont tels que certains n’hésitent pas à proposer de jouer les Cupidon "premier prix" dans leur... mobil-home rafraîchi pour l’occasion aux canons sybarites version camping...

Multitude de concepts

On l'a compris, le concept se décline dans une grande variété de styles, de tailles et de destinations. Une alternative aux hébergements traditionnels qui n’est pas encore vantée par Var Tourisme.

Elle creuse pourtant son sillon dans les paysages azuro-varois où l’attrait des plaisirs charnels réactive les libidos au point mort.

L’idée de redonner du piment à sa vie de couple ou s’adonner à des expériences plus libertines, voire adultères, loin de son home sweet home, demeure bel et bien vivace dans une société moderne qui n’a plus rien de corsetée. Mais où le Marquis de Sade finirait toujours embastillé.

"Un cadeau surprenant pour raviver la flamme"

Photo Florian Escoffier.

Sandra est plutôt d’un abord timide. Yeux clairs, longue chevelure et silhouette soignée, cette trentenaire toulonnaise est venue à la love room, un peu par hasard, au fil de ses recherches sur le Net.

"Je voulais un cadeau d’anniversaire surprenant pour mon conjoint. Alors je me suis lancée dans cette réservation par Facebook. Nous avons dîné au champagne dans un cadre très cosy, profité de tout ce qui était à notre disposition et au final c’était assez incroyable. Nous nous sommes redécouverts. Tout cela a contribué à ranimer la flamme parce qu’il faut être clair, entre les enfants et le train-train quotidien, au bout d’un certain temps ce n’est plus vraiment ça...", sourit-elle.

Le catalogue des "love rooms" étant vaste, tous n’ont pas la chance de Sandra, au risque de voir leur enthousiasme "rabougri" après une réservation en ligne tout feu tout flamme!

"Nous nous sommes retrouvés dans une love room ultra-basique. Une pièce unique aménagée avec tout dedans, mais sans rien d’exceptionnel. En plus la salle était chauffée à 19°! J’ai appelé la propriétaire pour lui demander d’augmenter la température, mais elle ne voulait rien savoir, prétextant que ça lui faisait trop de frais. Nous ne nous sommes pas déshabillés pour faire quoi que ce soit et avons fui cet endroit!", tempête Jimmy.

"Pas couchés avant 3h du matin"

Toutes les "love rooms" ne bénéficient pas d’une ambiance aussi chaleureuse... Photo Florian Escoffier.

Restaurateur à Draguignan, Benoît, lui, ressort tout guilleret de son expérience en love room varoise.

"On devait se faire un petit week-end à Saint-Tropez avec une copine qui aime bien les nouvelles expériences. Elle a adoré! J’avais prévu le champagne, nous avons commandé des sushis et ensuite c’était la récréation! Le fait d’avoir toutes ces possibilités à disposition est assez formidable. Nous avons savouré l’apéro dans le jacuzzi, les massages aux huiles essentielles, jusqu’aux appareils plus "hot"... Après on teste bien ce que l‘on veut. Je dois dire que les jeux sexuels avec la cage ont été particulièrement appréciés. Ça a duré une heure. Je ne vous dirai pas ce qu’il fallait faire pour être libéré", raconte encore émoustillé ce célibataire quinquagénaire qui d’ordinaire fréquente les clubs échangistes.

"C’était une première mais pas une dernière car au final c’est très classe niveau déco, propre et pas plus cher qu’un hôtel quatre étoiles, avec en plus tous ces équipements... Honnêtement nous ne nous sommes pas couchés avant trois heures du matin", confirme Madame qui, elle aussi, en redemande.

Jouer les Eros dans la dernière née varoise: mode d’emploi

Jérôme célèbre l’ouverture de sa "love room" Eden’s Garden à la frontière de Gassin et Cogolin. Photo Florian Escoffier.

"Amazing experience". Les premiers commentaires laissés sur le Livre d’or d’Eden’s Garden, la dernière née des love rooms varoises sont flatteurs.

Mais avant de devenir propriétaire du "Jardin d’Eden", Jérôme Schmitz a dû retrousser ses manches et se transformer en "gros bras du BTP" pour aménager son nid d’amour avec vue sur le massif des Maures.

Une opportunité qui s’est présentée en janvier dernier lorsque ce quadragénaire a pu racheter deux lots à Font-Mourier, quartier résidentiel à cheval entre Cogolin et Gassin, et les raccorder ensemble sur trois niveaux façon « Tunnel of Love ».

"L’idée a germé il y a deux ans lors d’un voyage dans l’est de la France avec mon épouse. En voulant réserver notre chambre d’hôtel, nous sommes tombés sur une annonce "love room". Nous fêtions nos vingt ans de mariage et nous avons trouvé sympa de bien en profiter tout en pimentant le séjour avec des installations que l‘on a pas forcément à la maison", explique Jérôme, mâle "ordinaire" qui assure ne cultiver aucun penchant libertin.

Depuis quinze jours, son bien tout neuf est sur le marché en mettant l‘accent sur l’ambiance moderne feutrée. Et les services!

Croix de Saint-André sur la porte

"À l’arrivée des clients, les lumières sont tamisées, la cheminée à vapeur d’eau allumée, le coin café, softs et panier gourmandises est préparé et le linge de maison disponible", liste le maître des lieux alors que débute l’exploration des plaisirs annexes.

Des plus classiques comme le jacuzzi XL, le sauna, la table de massage..., aux plus "caliente" avec cage ou croix de Saint-André étonnamment située.

"Comme je n’avais plus de place, j’ai fini par la fixer sur la porte d’entrée", s’amuse Jérôme avant d’inviter à l’étage où monte la température...

Face au lit king size agrémenté de "littérature" érotique, tout un arsenal d’appareillages sexuels est bercé par une lumière dopée aux néons roses.

"Fuck machine" automatisée venue d’Allemagne, balançoires diverses et variées, gentils martinets ou étrange boîte capitonnée pour introduire sa tête, sont en libre-service.

Ne manque qu’un dernier accessoire... "Chaque couple reçoit un godemiché ventouse en cadeau de bienvenu qu’il adapte ensuite selon ses envies aux machines", détaille Jérôme qui a commandé à sa maman les tableaux de nues qui ornent les murs.

Discrétion absolue pour couples illégitimes

Jouer les Eros en toute quiétude demande bien entendu d’avoir une insonorisation maximum par rapport au voisinage.

"Pour l’instant la nuitée est privilégiée. Les gens viennent essentiellement du Var, Marseille, Nice... La majorité des couples ont entre 40 et 50 ans. Certains peuvent être illégitimes. L’avantage de ce concept à la discrétion absolue", poursuit-il.

Effectivement, tout se fait par Internet. Une fois la réservation passée et réglée (370 euros la journée de 17h - 11h du matin), un code composé sur le seuil donne accès à une clé pour entrer.

Pour l’instant aucun dommage à déplorer si ce n’est l’une des vitres Securit du sauna qui a volé en éclats. "Un monsieur l’a heurté par mégarde avec une bouteille. Nous sommes assurés", minore Jérôme qui accueille un nouveau couple ce week-end.

Pour l’heure répertorié au rayon "Hébergement insolite" sur les plateformes de réservation, Eden’s Garden se rode gentiment.

"Je me laisse six mois/un an et surtout le test de l’été dans le golfe de Saint-Tropez pour décider si je continue. Mais c’est l’investissement d‘une vie donc j’y crois à 100%", conclut Jérôme à l’heure de refermer la cage.

Des règles, des options... et des interdits

Attention: si la "liberté d’entreprendre" est reine au pays des "love rooms", quelques règles strictes s’appliquent dans la majorité des cas. Première règle de base, l’interdiction aux mineurs, aux animaux et de fumer.

D’autres principes sont souvent inscrits au règlement. "Les rassemblements, enterrements de vie de garçon ou fêtes en général ne sont pas autorisés. C’est le nombre qui me gêne, car c’est la porte ouverte aux débordements... Après si deux couples viennent en même temps pour “s’amuser” c’est OK", souligne ce responsable d’une adresse varoise.

"On sait très bien ce que c’est: un lupanar! Comment voulez-vous qu’on appelle ça autrement?", peste une voisine sur ses gardes quant aux allées et venues qui animent les environs.

La crainte de voir émerger une prostitution déguisée derrière "l’innocente" "love room" en interroge certains. "J’ai la main sur toutes les réservations avec noms et téléphone des clients. Si d’aventure je voyais des réservations récurrentes, j’aurais de quoi m’alerter. Jusqu’à présent ce n’est pas le cas", certifie un loueur.

Plus réjouissant, les "love rooms" aiment mettre en avant les extras. Parmi les classiques, la bouteille de champagne au frais ou le kit de jeux pour adultes censé faire rosir encore un peu plus les joues!