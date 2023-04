L’exposition féline se poursuit ce dimanche à l’espace Léo-Ferré à Monaco

Chouchoutés et choyés du regard par leurs maîtres – des éleveurs ou des particuliers – les chats miaulent bien volontiers. Se dressent sur leurs quatre pattes et laissent apparaître un pelage soigné.

Ce samedi, et encore ce dimanche, l’espace Léo-Ferré abrite l’exposition féline de l’association monégasque De Gati de Mùnegu.

Un concours de beauté auquel participent 186 chats de 27 races différentes et 70 éleveurs de tous horizons. Angora turc, Toyger, Munchkin, Scottish Straight ou fold, sibérien, Sibérien… Ces espèces, pour ne citer qu’elles, se sont donc retrouvées en compétition le temps d’un week-end.

Les chats ont été examinés à la loupe par les juges selon leur âge, leur sexe, leur couleur ou encore leurs poils. "Pour gagner un prix, il faut que le chat soit bien dans les standards, qu’il soit sociable, beau, toiletté avec les griffes épointées. S’il mord ou qu’il est agressif, il ne faut pas le faire concourir", résume Sophie Harel, présidente de l’association.

Avoir un animal bien noté permet ainsi aux éleveurs de les faire monter en grade et d’engranger de précieux points dans la course aux plus grands prix internationaux.

À noter, enfin, qu’une exposition similaire aura lieu les 14 et 15 octobre prochains, toujours à l’espace Léo-Ferré.

De 10h à 18h à l’espace Léo-Ferré. Tarifs : 10 euros (adultes), 6 euros (6 à 13 ans), gratuit pour les moins de 6 ans. Chiens interdits, même en laisse. Buvette et snack sur place.

Photo Jean-François Ottonello.