Les soirées NM.Influence sont de retour!

Ce soir, c’est l’heure des retrouvailles! "Après une année difficile à nouveau marquée par la crise sanitaire, il était primordial d’organiser un moment d'échange pour fédérer influenceurs, partenaires, marques et équipes de NM.Influence (l'agence marketing d’influence), NM.Event (l’agence événementiel) et NM.Agency (l'agence 360 digital)", explique Mathilde Aylies, responsable de NM.Influence.

L’agence de marketing d’influence du Groupe Nice-Matin, créée en mai 2021, poursuit ainsi son développement et accompagne aujourd’hui plus d’une cinquantaine de marques dans leur stratégie digitale et, évidemment, leur campagne d’influence! Plus de 100 influenceurs âgés de 18 à 78 ans) sont désormais contractualisés de façon exclusive chez NM.Influence

Ces micro-influenceurs sont devenus en moins d’un an des ambassadeurs de la région, et leurs contenus ont pour vocation de sublimer l’attractivité et l’économie du Sud. Leur authenticité et leur proximité géographique font d’eux de véritables guides de confiance pour les partenaires économiques du Groupe Nice-Matin.