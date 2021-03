Les plus grandes stars aimaient y venir, on y cassait la vaisselle, le patron servait torse nu... Les grandes heures de la Riviera chez Roberto "le Pirate"

À l’origine, Il n’y avait qu’une petite plage où les pêcheurs tiraient leurs barques en bordure du domaine privé du Cap-Martin.

C’est dans cette crique que Charles Albert Viale (26/3/1922-13/3/2010) édifie son cabanon au début des années 1950.

Joseph Joffrida, aujourd’hui disparu, son ami et son premier employé qui deviendra plus tard le propriétaire du restaurant-bar "Piccadilly", expliquait alors: "À l’époque, Albert (alias Robert) était croupier au Villarey, moi barman au Casino municipal. Un jour, il m’a dit qu’il montait une affaire, et m’a demandé de travailler avec lui. Nous avons construit les murs nous-mêmes. Avec un charreton, j’allais chercher les pierres au Victoria, un ancien palace qui avait été démoli. Les premiers temps, je n’y allais que le midi lorsque j’étais disponible».

Il a travaillé seul de 1950 à 1953. L’établissement s’appelle à l’époque "Club du Clapotis". Ses amis de l’hôtel du Cap-Martin s’amusent à le voir servir torse nu. Ils le surnomment "Le Pirate".

Manitas de Plata s’y produisait régulièrement

Lorsqu’un client veut manger une tranche de jambon, Robert prend sa bicyclette, (elle n’a qu’une pédale) pour aller l’acheter. C’est à la bonne franquette.

Les clients s’assoient sur des caisses pour déjeuner. En ce temps-là, il n’y a pas encore d’ambiance musicale.

Les premiers musiciens embauchés sont Antoine et Loulou Stella. Vont suivre des artistes professionnels comme Manitas de Plata.

Ne commençant véritablement la restauration qu’en 1953, "Le Pirate" se rend souvent en Principauté pour aller chercher la clientèle, notamment au "Tip Top", avenue des Spélugues à Monte-Carlo, où a lieu sa rencontre avec Henri Astric, directeur artistique de la SBM.

Un soir, ce dernier est pris à partie dans une violente dispute, "le Pirate" s’interpose. Ils sympathisent.

En guise de remerciement, Astric va accompagner vers le restaurant du Pirate, toutes les vedettes qui se trouvent alors à Monaco.

Le premier hôte célèbre est Harry Bellafonte (célèbre chanteur et acteur américain de Harlem à New York).

Dans l’année qui suit, il faut réserver des mois à l’avance pour dîner chez le Pirate. Frank Sinatra, Kirk Douglas, Horst Buchholz, Onassis, Borghi, De Laurentis, le Roi Hussein de Jordanie fréquentent aussi l’établissement.

Toutes les célébrités ont fait un détour par le Cap-Martin