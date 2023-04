Les plumes attendues au 12e Salon du Livre à Monaco

Ce sera ce week-end, une alternative aux tribunes du Rolex Monte-Carlo Masters. Le Salon international du Livre de Monaco fait son retour, en mettant l’accent sur la littérature dans sa diversité : des romans aux questions de société en passant par le bien-être, l’histoire, les polars et les livres pour enfants. Yvette Gazza-Cellario cite Le grand Meaulnes d’Alain-Fournier comme sa "première rencontre avec la lecture" enfant.

La présidente des Rencontres Littéraires Fabian-Boisson est désormais à la tête d’un paquebot qui croise cette année en haute mer pour la douzième édition du Salon du Livre. Deux journées, les 15 et 16 avril, et 177 auteurs sont attendus pour garnir les allées de l’espace Diaghilev du Grimaldi Forum jusqu’à son maximum. "Les sollicitations d’auteurs continuent, mais nous n’avons plus de places et une longue liste d’attente, nous ne pouvons plus prendre personne".

Debré, Seigner, Assouline…

Têtes d’affiches de cette douzième édition : le romancier et journaliste Pierre Assouline ; l’homme politique Jean-Louis Debré - jamais avare d’anecdotes ; l’actrice Emmanuelle Seigner, qui a raconté dans un livre la façon dont elle a vécu la tempête polémique autour de son mari Roman Polanski. Mais aussi le prolifique Bernard Werber, fidèle parmi les fidèles du salon ; l’écrivain Stéphane Carlier ; l’essayiste Nathalie Cohen ; les avocats Emmanuel Pierrat et Mehana Mouhou ; la biographe de Pierre Cardin, Sylvana Lorenz. Et également l’historien Alain Quella-Villéger ; l’observateur Christian Mégrélis ; l’ex-ambassadeur Pierre Menat ; les biographes Grégoire Colard et Clara Laurent et l’auteur Christian de Maussion

L’esprit du salon est aussi de rythmer les deux journées de conférences ouvertes à l’échange avec le public. L’occasion par exemple d’écouter Emmanuelle Seigner parler de l’image publique et des préjugés (le 15 avril à 16 heures) ; de suivre un échange sur l’éloquence entre Jean-Louis Debré et l’avocat Emmanuel Pierrat (le 15 avril à 15 heures) ou de son plonger dans le verbe de Pierre Assouline (le 16 avril à 15 heures) qui tâchera de répondre à la question : les grands mots du XXe siècle sont-ils en train de renaître ?

L’accès à ce douzième Salon international du Livre, sera, comme lors des onze précédentes éditions, libre et gratuit.