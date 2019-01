Les abonnés numérique de Nice-Matin ont créé le prochain cocktail à la carte de l'hôtel Beau Rivage

Le thème du jour? Le rhum. Et c'est Nicolas, barman passionné et passionnant, qui a briefé nos abonnés autour des mélanges à faire... ou pas. Il a su nous enseigner l'art du cocktail. Ananas, myrtille, gingembre, citron, orange, framboise, banane... Finalement ce n'était pas si facile de marier les arômes.



"Tout est une question de dosage et avoir les bons ratios d'ingrédients, deux fruits par cocktail suffisent..." nous explique Nicolas. Il manie les alcools rares comme personne et tire des saveurs exceptionnelles pour relever nos créations maison... Chaque création de cocktail est un spectacle! Nicolas a su nous guider avec beaucoup de pédagogie et de savoir-faire. Nos abonnés ont appris quelques astuces et techniques au passage.



Nos abonnés ont ensuite concocté leur propre cocktail lors d'un concours très amical.

"Pink line", "À l'abordage", "Eden", "Jungle"... le meilleur cocktail sera à la carte du bar de l'hôtel pendant un mois. De quoi donner envie de se challenger !





Voici 5 bonnes raisons de découvrir l'atelier création de cocktails.