Certains sont estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros. Jusqu’à demain, le musée des Timbres et des Monnaies expose cent timbres et documents philatéliques dont certains font partie des plus rares au monde.

Parmi eux, on retrouve des collections du Prince et de la Royal Philatelic Collection, ainsi que de musées postaux nationaux et des membres du Club de Monte-Carlo. Deux expositions ont été conçues pour l’occasion, l’une consacrée à l’Inde et l’autre sur l’histoire postale de la grande armée de Napoléon Ier.

Voici les cinq timbres que nous avons retenus.

1. Une Marianne réalisée par Jean Cocteau

Ce timbre est un bon à tirer (comprenez que qu’il était prêt à être envoyé à l’imprimerie) réalisé par Jean Cocteau en 1960. Sauf que le poète n’était pas tout à fait content de son œuvre. "Comme il n’était pas satisfait du résultat, il a noté ‘‘hélas’’ à côté", précise Lara Terlizzi-Enza, directrice de l’Office des émissions des timbres-poste. Un petit détail à l’époque qui donne de la valeur aujourd’hui.