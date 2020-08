Les 5 spots insolites… pour mieux connaître Monaco

Le Fort Antoine est une forteresse construite depuis le XVIIIe siècle sur les hauteurs de Monaco. C’est là où gardes et soldats surveillaient les ennemis, depuis différents étages. Bâti par le prince Antoine Ier, c’est en 1953 que l’édifice a été érigé et réaménagé. Le lieu est aujourd’hui devenu un théâtre en plein air qui accueille régulièrement des pièces de théâtres, et cinéma et autres spectacles, singulièrement cet été.

4 LA DIGUE RAINIER-III