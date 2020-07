Lecture et cinéma au programme du Fort Antoine de Monaco

Mercredi 15 juillet, à 21 h 30, la Fondation Prince Pierre prendra les rênes de la soirée avec une proposition spécialement imaginée pour le festival.

Celle de partager un moment de réflexion sur le thème du confinement en proposant la lecture de textes d’auteurs contemporains essentiellement écrits pendant cette période de confinement. La Fondation a choisi les textes d’auteurs en lien avec ses activités : Tahar Ben Jelloun, Philippe Claudel, Paule Constant, Marc Lambron, Alain Mabanckou, Jean-Christophe Rufin…

Un western sous les étoiles

Deux jours plus, c’est au tour de l’Institut Audiovisuel de Monaco d’organiser son come-back au Fort Antoine. Pendant toute la période du confinement, et encore aujourd’hui hebdomadairement, l’Institut a choisi de partager des pépites audiovisuelles sorties de ses archives patrimoniales. Ces vidéos ont été vues plus de 15 000 fois. Les équipes continueront sur leur lancée en proposant sur l’écran vendredi soir des images d’archives du Fort Antoine.



Suivra une séance de rattrapage d’un film qui était programmé lors des Mardis du Cinéma dont la projection avait dû être annulée : La prisonnière du désert. L’un des meilleurs westerns de John Ford, sorti en 1956, démarre au lendemain de la guerre de Sécession avec en vedette John Wayne et Natalie Wood.

Savoir +

Tous les spectacles du festival " Les invités du Fort " sont gratuits. Néanmoins, il faut impérativement retirer sa place, en amont, à la billetterie située au théâtre Princesse-Grace. La billetterie est ouverte du lundi au vendredi, de 12 h à 18 h 30. La direction des Affaires culturelles précise qu’aucune place n’est délivrée par téléphone, courrier ou courriel. En raison de la jauge très réduite au Fort Antoine cette année, une personne peut retirer quatre places au maximum. Lesquelles sont délivrées nominativement.

À noter enfin que le port du masque est obligatoire pour retirer une place ainsi que pour assister au spectacle.