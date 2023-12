Dix ans après son ouverture, la piste de karts électriques de Monaco ferme ses portes

Voilà près d’une décennie que les kartings électriques tournaient l’hiver sur l’asphalte du parking des Pêcheurs. Un niveau entier dédié à cette activité automobile appréciée localement et au-delà des frontières de la Principauté, tant par les particuliers que par les entreprises ou les stars, actuelles ou passées, de la Formule 1. Charles Leclerc, Max Verstappen, Mika Häkkinen, Nico Rosberg ou encore David Coulthard ont fait montre de leur habileté au volant. Oui mais voilà, le 27 novembre, coup de tonnerre. Sur ses réseaux sociaux, Kart Indoor Monaco annonce la fermeture définitive du circuit couvert.

"Nous sommes dans l’obligation de quitter ce lieu", écrivait alors le gérant de la structure, Clivio Piccione, "le cœur lourd", évoquant un besoin logistique du service des Parkings publics.

La nouvelle du non-renouvellement de sa convention d’occupation précaire pour la saison à venir lui avait été annoncée par un courrier datant du 31 juillet dernier.

Dans cette lettre que Monaco-Matin a pu consulter, Nicolas Sosso, chef de ce service, argumente la décision du gouvernement princier : "Au regard de la ‘‘décarbonation’’ des matériels roulants de la Compagnie des Autobus de Monaco, d’importants travaux ont déjà débuté dans la zone J de Fontvieille entraînant un transfert des bus dans le parking du chemin des Pêcheurs, ne laissant ainsi, au plus, une dizaine d’emplacements vacants (pour accueillir les autocars de tourisme, dans l’hypothèse où le niveau supérieur serait dévolu au karting)", écrit-il.

Le manque de foncier en Principauté ne laissant, de fait, peu de marge de manœuvre.

"Tout était coché pour que cette activité soit pérenne"

Clivio Piccione a longtemps repoussé l’officialisation de l’annonce à ses clients, dans l’espoir de trouver des solutions alternatives et, pourquoi pas, d’opérer une ultime saison d’adieux. En vain. "Ces derniers temps, mon téléphone sonnait une cinquantaine de fois par jour pour des réservations. Il fallait leur dire, dit-il avec un mélange de tristesse et d’incompréhension. Tout était coché pour que cette activité soit pérenne dans le temps : on ne posait pas de problème au voisinage, on ne faisait pas de bruit, on était dans l’ère du temps avec un engagement sportif, éducatif et environnemental. Avec les écoles de pilotage récemment développées, on avait de plus en plus de jeunes qui venaient pratiquer le karting, encadrés par nos coachs et nos équipes de professionnels. On a construit de belles choses, avec un vrai apport pour la Principauté, et ça s’arrête sans qu’on n’ait pu le préparer."

Quatre licenciements économiques

Cette fermeture a, de fait, des conséquences sociales et économiques : quatre employés ont été licenciés économiquement. La flotte de 14 kartings, récemment renouvelée, ainsi que les batteries et les chargeurs rapides n’étaient pas encore remboursés. "Pour ce pack complet, on avait fait un investissement conséquent de 150 000 euros et le crédit courait sur 4 ans. Forcément, un an et demi après, il n’est pas amorti", regrette Clivio Piccione qui aimerait obtenir de "vraies réponses" pour la suite. "Soit on tire un trait à 100 % et je revends le matériel. Soit on trouve une nouvelle solution".