Le jardin du musée Renoir rouvre ce samedi à Cagnes-sur-Mer

Seul, en famille ou entre amis, il sera de nouveau possible d’accéder au jardin pour admirer les oliviers du domaine, plusieurs fois centenaires, le potager et la Vénus Victorieuse, statue que Renoir et Guino ont imaginée au début du XXe siècle ici à Cagnes-sur-Mer et exposée dans l’orangeraie.

En revanche, restrictions sanitaires obligent, la librairie, la maison de Renoir, la salle vidéo de la ferme et l’atelier du jardin demeurent fermés. À noter également que s’il sera possible de flâner dans ce cadre paisible, la consommation de boissons et de nourriture est interdite ainsi que les jeux de ballon.

Accès libre de 10 à 12h et de 14 à 17h, tous les jours, sauf les mardis. 19, chemin des Collettes, à Cagnes-sur-Mer. 04.93.20.61.07.