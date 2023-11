"Làscia e Piya!", des bibliothèques partagées sur les sites communaux et dans les crèches à Monaco

Outre le fait de contenir des livres grand public, la bibliothèque partagée placée au Parc Princesse Antoinette comporte une sélection de livres jeunesse (BD, romans graphiques, etc...). Une seconde, installée au marché de la Condamine, dispose d’ouvrages à destination d’un public plus large (romans, essais, poésies...).

Tous ces livres sont issus de la collecte organisée depuis mardi 21 novembre au marché de la Condamine, à l’occasion de la SERD 2023. Prochainement, d’autres bibliothèques partagées dédiées à la petite enfance et à la parentalité verront le jour au sein des crèches de la Principauté.

Issues d’un projet ayant pour but de promouvoir l’économie circulaire, les bibliothèques "Làscia e Piya!", (laisse et prends!), donnent l’opportunité aux usagers de déposer des livres et d’emprunter des ouvrages laissés par d’autres lecteurs dans un endroit spécialement dédié et conçu par les équipes des Services techniques communaux.

Cette démarche culturelle de proximité, qui permet également de tisser des liens sociaux et de créer des moments de partage, s’inscrit dans le projet de lutte contre toute forme de gaspillage initié par l’Institution communale et déjà mis en place grâce à de nombreux projets environnementaux tels que le Mùnegu Repair Café, les dons de plantes, les collectes de vêtements ainsi que les ateliers verts et solidaires.