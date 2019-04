LA RECETTE DU JOUR. Brochettes de pommes au porc flambées au cognac

Pour 4 personnes

Préparation : 25 min

Cuisson : 5 min





LES INGRÉDIENTS

- 2 grosses pommes Jazz,

- 1 fillet mignon de porc coupé en lamelles,

- 2 cuillerées à soupe de beurre fondu,

- 1 échalote,

- cognac.

RÉALISATION





Allumez le gril du four. Émincer le filet mignon en tranche. Coupez les pommes en carrés d’environ 2 cm.



Enfilez sur la brochette en alternant : 1 carré de pomme nature, échalote et porc



Badigeonnez les brochettes de beurre fondu et faites griller au four 5 min en les retournant 3 à 4 fois pour bien dorer toutes les faces

Enfin, flambez au cognac juste au moment de servir.