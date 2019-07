La piscine municipale Princesse Charlène à La Turbie mise désormais sur l’écologie et un accès handicapés

Elle portait un nom de princesse depuis deux ans mais seul son environnement majestueux en était digne. Lacune réparée.

Après avoir fait l’objet de 1,4 million d’euros de travaux de rénovation et mise aux normes, la piscine Princesse Charlène de Monaco faisait l’objet samedi d’une visite inaugurale par le maire, Jean-Jacques Raffaele, et les partenaires de la Ville dans cette opération. Représentant la princesse Charlène de Monaco, Gareth Wittstock, son frère et secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, s’est déclaré très favorablement impressionné par le nouvel équipement, après la visite détaillée menée par l’architecte du cabinet Situsavais.

Deux points essentiels sont à retenir. Tout d’abord, la piscine est rendue accessible à 100% aux personnes à mobilité réduite (PMR): fini l’accès en contrebas de la route par un escalier. On accède par une passerelle au bâtiment d’accueil, surélevé et équipé d’un ascenseur. Au rez-de-chaussée, l’entrée est automatisée, les machines sont à hauteur de fauteuil, pédiluves, vestiaires et douches adaptés 100% PMR. Un dernier appareil de levage électrique permet d’arriver sur les plages dont la pente a été adoucie.

Chauffage écolo

Et puis le projet est écologique, notamment en matière d’utilisation de l’eau: son traitement nécessitera peu de produits et "son préchauffage se fera au moyen de panneaux solaires selon un système non mécanique, permettant de réaliser d’importantes économies d’énergie et donc d’amortir cet investissement sur 15 ans", indique l’architecte.

Les panneaux solaires sont posés sur deux grandes pergolas qui diffusent une ombre partielle bienvenue. Une vaste terrasse en bois réservée au pique-nique en surplomb des plages et une aire de cinq jeux d’eau complètent l’offre proposée aux usagers, le tout pour la modique somme de 5 e la journée (2,50 e par enfant). Les Turbiasques bénéficient d’un tarif préférentiel grâce au carnet de 10 tickets (adulte : 30€e ; enfant : 15 e).

Cette visite inaugurale non protocolaire avait été programmée au cœur d’une journée portes ouvertes réservée aux Turbiasques. Les retards dans les travaux n’ayant pas permis l’obtention des avis favorables nécessaires, la baignade n’y était pas autorisée. Les visiteurs se sont vus offrir un ticket d’entrée pour le jour de leur choix à compter d’aujourd’hui, date d’ouverture au public.

Ouverte de mai à septembre

Rénover cette piscine de 45 ans d’âge répond à un double but : rendre l’équipement accessible aux PMR et, grâce au système de préchauffage de l’eau, élargir la plage d’ouverture de la piscine de mai à septembre, pour permettre à un plus grand nombre d’enfants de bénéficier des cours de natation dispensés par la Fédération française de natation et financés par la Fondation Princesse Charlène, dans le cadre de la convention tripartite qui la lie à la FFN et la Ville.

Rappelons que, en dehors des vacances d’été, la piscine était ouverte sur le seul mois de juin et dédiée à l’accueil des écoliers de La Turbie, Peille et Eze. En fin d’après-midi, les seniors turbiasques bénéficiaient de cours d’aquagym gratuits. Ce sont ces (seules) activités qui vont désormais pouvoir commencer dès le mois de mai et reprendre sur le mois de septembre, grâce au généreux concours de la fondation Princesse Charlène de Monaco.