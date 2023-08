Venez passer votre pause déjeuner du mardi en musique à la sonothèque de Monaco

Parfois, ils "s’allument", comme ils aiment dire, mais la plupart du temps, ils s’écoutent et ressortent de cette pause en ayant appris quelque chose d’insoupçonné sur leur groupe ou chanteur qu’ils pensaient pourtant connaître sur le bout des doigts.

Chaque mardi midi, à la sonothèque de Monaco, située rue Princesse-Antoinette, déguster sa salade, son sandwich ou encore sa pizza peut se faire en regardant et écoutant un concert, un documentaire ou encore un clip. Le café est même offert à la fin de la séance lorsque l’on est sympathique et avenant.

Un noyau dur

Tout au long de l’année, y compris pendant la période estivale, cette animation prend place dans le hall d’entrée. Des chaises et des tables attendent le public. Ici, on partage sa passion pour la musique en toute simplicité.

Lancé en 2015 lorsque la sonothèque se trouvait encore au cœur de la villa Lamartine, ce rendez-vous hebdomadaire voulu par le service animations de la médiathèque possède aujourd’hui ses adeptes, un petit noyau d’habitués qui se sont liés d’amitié et qui aiment se retrouver chaque mardi. "Même si depuis le déménagement, certains se sont perdus en chemin", sourit Rémy, travailleur monégasque qui ne manque aucun rendez-vous "sauf pour raison médicale" depuis huit ans.

Carte blanche ou pas

"Le choix du concert peut être imposé mais les intéressés peuvent aussi apporter leurs idées, précise le service animation. Une fois par mois, on leur donne d’ailleurs carte blanche."

George, résident monégasque de nationalité britannique, ainsi que Rémy, aiment se retrouver ici pour venir chercher des idées ou partager ses coups de cœur. "C’est la pause de la semaine la plus agréable, celle avec laquelle vous faites un vrai break", glisse Rémy.

Partage de livres mais aussi d’informations: "On se pose de multiples questions sur le concert, les instruments, la méthode." Comprenez qu’ici, à chaque séance, on sort de sa zone de confort. "C’est aussi l’idée. Cela rend humble."

D’un concert des Queens of the Stone Age, donné en Belgique et projeté au mur, la discussion peut dériver jusqu’à Django Reinhardt, et son doigté inimitable.

"Il s’agit finalement d’une bulle dans laquelle nous entrons en musique, c’est très agréable pour l’esprit", conclut George que vous pourrez à coup sûr rencontrer mardi prochain. Avec Rémy, il sera ravi de partager sa passion pour la musique.

Le service animations de la médiathèque cherche à développer ces rendez-vous culturels. "Nous avons compris que le public était très demandeur car c’est un moment pour lui. Nous nous adressons aux habitants mais également aux pendulaires et travailleurs qui n’ont que cette pause méridienne pour avoir du temps pour eux", note Béatrice Novaretti, directrice de la médiathèque de Monaco. Ainsi, les cafés littéraires de la fin de journée ont été remis à l’heure du midi dès le mois de septembre. "Nous allons aussi reprendre les cycles de conférence que nous mettons en place en lien avec les ateliers des rencontres philosophiques."

De nouvelles initiatives devraient également être mises en place à la rentrée. En attendant, se poursuit tous les mardis durant l’été, entre 12h15 et 13h30, le pique-nique musical à la sonothèque rue Princesse-Antoinette.