La patinoire de Monaco reste ouverte jusqu’au 27 février

En complément de l’installation principale, une petite patinoire synthétique réservée aux jeunes enfants, est également mise en place. L’accès sans patins est gratuit pour les parents qui accompagnent leurs enfants. Des casques sont fournis aux enfants.

Horaires d’ouverture

Jusqu’au 27 janvier : du lundi au vendredi de 11 h à 17 h 30, samedi et dimanche de 11 h à 18 h 30.

Jours exceptionnels :

- Le samedi 26 février fermeture au public en raison du Championnat de Monaco de patinage à 10 h.

- Les dimanches 9, 16 et 23 janvier et les dimanches 6 et 20 février : ouverture de 12 h à 18 h 30, en raison du modélisme.

Entrée Tarif unique : 7 euros (comprenant la location des patins).

Forfait saison pour les scolaires : 15 euros € (*)

Forfait saison pour les adultes : 70 euros € (**)

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

Pour les enfants, des casques sont disponibles sur simple demande au personnel de vestiaire.

(*) Pour la saison concernant uniquement les scolaires et les étudiants domiciliés à Monaco ou scolarisés dans les établissements de la Principauté ou dont un des parents travaille dans l’Administration monégasque (sur présentation de la carte du Cercle A).

(**) Pour les Monégasques ou résidents de Monaco (sur présentation de la carte d’identité ou de la carte de séjour)

Port du masque obligatoire dès 5 ans.